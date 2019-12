Homerun-zoon Lazzaro nageleverd voor KWPN Verrichtingsonderzoek

Een week na de start van het KWPN Verrichtingsonderzoek is op maandag 23 december de driejarige Lazzaro (Homerun x Numero Uno) aangeleverd. De hengst van fokker Roelof Bril en mede-eigenaar Wiet ten Brinke werd vorige maand aangeboden via de herkansing onder het zadel.

Met de komst van Lazzaro staat de teller van het aantal springhengsten op negen. Aanvankelijk zou Lazzaro de tiende springhengst in het verrichtingsonderzoek zijn, maar na overleg met de eigenaren werd Lovemaker VDP (Heartbreaker x Quidam de Revel) na de eerste beoordeling doorverwezen naar het volgende verrichtingsonderzoek.

Bron: KWPN

