KWPN’er About A Dream op het podium in Hong Kong, Schroder twaalfde

Op de Longines Masters in Hong Kong werd net een 1,50m rubriek met Winning Round verreden. Deze kwam op naam van Olivier Philippaerts. KWPN'er About A Dream (v.Clinton) en haar ruiter Pius Schwizer eindigden op een tweede plaats. Stamboekgenoot Chablis (v.Couleur Rubin) eindigde met Denis Lynch net naast het podium. Gerco Schröder werd twaalfde in de proef.

Olivier verscheen aan de start met H&M Cue Channa, een dochter van de onlangs overleden tophengst Cardento. De Belg reed een super strakke en snelle barrage in een tijd van 34,72 en pakte daarmee de 27.720 dollar (24.576 euro). Op een tweede plaats eindigde Schwizer en de Clinton-dochter About A Dream, gefokt door H. Morsink uit Rijssen. Het duo klokten een tijd van 35,07, kwam daarmee net tekort en moest achter Philippaerts plaatsnemen.

Top van het klassement

Een derde plaats in de Longines Masters rubriek was er voor Emanuele Gaudiano. De Italiaan noteerde met Chalou (v.Chacco Blue) een tijd van 35,73 seconden en maakte daarmee het podium compleet. Denis Lynch reed de Couleur Rubin-nakomeling Chablis, gefokt door H.J.M. Knops uit Oirsbeek, rond in 36,28. Dit leverden de Ier en de KWPN’er een vierde plaats op. Sameh El Dahan eindigde met de Douglas-merrie Suma’s Zorro, waar de Egyptenaar afgelopen jaar de Rolex Grand Prix van Calgary mee won, op een vijfde plaats. Gerco Schröder werd met de eerder door broer Ben gereden Davino Q (v.Vingino) twaalfde door een tijdfout in de eerste ronde.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl