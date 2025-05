Hoofd communicatie Charlotte Dekker verlaat KWPN

Charlotte Dekker, hoofd communicatie & marketing bij het KWPN, verlaat het stamboek komende herfst. Na 25 jaar bij het KWPN, heeft Dekker besloten per 1 oktober 2025 haar functie als Hoofd Marketing & Communicatie neer te leggen en als zelfstandig professional verder te gaan, zo meldt het stamboek.

Charlotte begon haar loopbaan bij het KWPN in 2000, nadat ze al enige tijd als freelancer betrokken was bij het verenigingsblad In de Strengen. Na het vertrek van Dirk Willem Rosie bij het KWPN in 2006 werd Dekker hoofd van de communicatie-afdeling en hoofdredacteur van In de Strengen (later KWPN Magazine). Die laatste functie wordt al enige tijd ingevuld door Steef Roest.

Ontzettend veel plezier

Charlotte Dekker meldt zelf in het KWPN persbericht: “Ik heb met ontzettend veel plezier bij het KWPN gewerkt. In al die jaren heb ik prachtige momenten mogen meemaken, veel geleerd en met heel veel fijne mensen samengewerkt – binnen én buiten de vereniging. Mijn passie voor het KWPN-paard is groot, en het was een voorrecht om bij te mogen dragen aan de promotie ervan en aan de informatievoorziening richting onze leden. Die betrokkenheid voel ik nog steeds heel sterk, dus dit besluit is allesbehalve makkelijk geweest. Tegelijkertijd sta ik op een punt dat ik ook andere ambities meer ruimte wil geven, zoals dagvoorzitterschappen, presentatieklussen, schrijven en communicatieprojecten. Ik kijk er enorm naar uit om daarin mijn creativiteit en ervaring in te zetten. Als fokker, eigenaar en lid blijf ik natuurlijk betrokken bij onze prachtige vereniging – en wie weet ook op andere manieren. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen en de samenwerking in al die jaren.”

KWPN-directeur Roelof Bos: “De komende tijd wordt benut om lopende projecten goed over te dragen. Wij bedanken Charlotte voor haar jarenlange vakkundige inzet en wensen haar veel succes in haar nieuwe avontuur.”

Bron: KWPN