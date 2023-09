Hoofd financiën Roelof Bos neemt taken Bastiaan Meerburg tijdelijk waar

Het Algemeen Bestuur van het KWPN en directeur Bastiaan Meerburg bereikten half augustus overeenstemming om de arbeidsovereenkomst (die iets meer dan een jaar liep) van de KWPN-directeur per direct te beëindigen. Wie runt nu de toko in Ermelo? De redactie van Horses.nl vroeg het na bij het KWPN: Financiële man Roelof Bos neemt tijdelijk de belangrijkste taken van Meerburg waar, samen met het gehele managementteam.