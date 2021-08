Horizontal en Stargos VDL aangewezen voor verrichtingsonderzoek

Nadat er gisteren twee vijfjarige hengsten zijn aangewezen in Valkenswaard, volgden vandaag twee vierjarigen. Zowel Horizontal (Casall x Quick Star) als Stargos VDL (Stakkato Gold x Conthargos) mogen zich gaan bewijzen.

De twee hengsten namen vandaag deel aan de finale van de Blom Cup in het kader van de hengstenselectie. Nadat ze gisteren op zowel exterieur als bij het springen zijn beoordeeld, heeft de hengstenkeuringscommissie ze vandaag opnieuw bekeken en groen licht gegeven. “Het zijn twee hengsten die foktechnisch gezien interessant zijn en we zijn blij dat we dit soort hengsten aangeboden krijgen. We zien ze graag terug in het verrichtingsonderzoek”, vertelt Henk Dirksen.

Horizontal en Stargos VDL

De Casall-zoon Horizontal is door Jan Tops gefokt uit de Grand Prix-merrie Mel d’Argences (v. Quick Star), die met Eugenie Angot en Edwina Tops-Alexander presteerde, en staat geregistreerd bij Stal Van der Vleuten, Tops Horse Trading en Kees van den Oetelaar. Deze lichtvoetige hengst komt bovendien uit de stam van Almé Z. De Stakkato Gold-zoon Stargos VDL (uit Estella van Conthargos, fokker W. Winkeler) van VDL Stud maakte ook een goede indruk. Hij springt met veel afdruk en verdiende eerder al goedkeuring in Oldenburg.

Bron: KWPN