Horses.nl jaaroverzicht 2018: KWPN neemt afscheid van Knaap en Nijhoff

2018 was het jaar dat het KWPN zich ontdeed van directeur Johan Knaap, de man die vijftien jaar lang de scepter zwaaide over het stamboek. Ook Emiel Nijhoff, die vanaf 2017 op collegiaal niveau met Knaap mededirecteur was geworden van het KWPN, moest vertrekken. Dat ging allemaal niet zonder slag of stoot. Alles nog een keer op een rijtje.

Johan Knaap kwam in een roerige tijd aan de macht bij het KWPN. Hoofdinspecteur Gert van der Veen overleed plotseling in 1998 en zijn gedroomde opvolger, Rob van Overbeek, kon in verband met een integriteitskwestie zijn functie niet overnemen. Dus barstte er een strijd los om de functie van Van der Veen. Het was de toenmalige voorzitter, wijlen Bernard Bijvoet, die Knaap in 2001 benoemde als adjunct-directeur en hoofd inspectie (per 2002). De functie als hoofdinspecteur, vergelijkbaar met een Duitse fokkerijleider die zich actief met de fokkerij bemoeit, verdween met het overlijden van Van der Veen. Een jaar later (2003) werd Knaap directeur, met René van der Kuil onder zich als adjunct-directeur. Die constructie bleef gehandhaafd tot 2007, toen stopte Van der Kuil bij het KWPN. Daar lag geen arbeidsconflict aan ten grondslag, maar Van der Kuil deed om privé redenen en om zich op zijn eigen bedrijf te richten een stapje terug. Een nieuwe onderdirecteur kwam er niet.

Emiel Nijhoff

Pas in 2017, toen het KWPN de bedrijfsstructuur aanpaste, werd de rol van Johan Knaap ingeperkt. Hij werd op collegiaal niveau directeur met Emiel Nijhoff. Knaap werd directeur fokkerij & innovatie en Nijhoff communicatie & bedrijfsvoering. Dat was één van de laatste acties van scheidend voorzitter Siem Korver en precies daar ging het ook mis: Knaap en Nijhoff vochten elkaar de tent uit. Knaap deed eind 2017 melding van ‘integriteitsissues’ bij Nijhoff en daarmee was een goede relatie tussen de twee om zeep geholpen.

Nieuw bestuur

Knaap kreeg in 2018 met een grotendeels nieuw bestuur te maken (voorzitter Andries van Dalen, penningmeester Berlinde Middelbrink en René van Klooster) en dat de nieuwe voorzitter Van Dalen een andere weg in wilde slaan dan zijn voorganger Siem Korver bleek uit alles.

Integriteitsonderzoek

In maart 2018 liet het bestuur een integriteitsonderzoek naar Nijhoff uitvoeren door BDO. Uit dat onderzoek zijn geen aanwijzingen gekomen dat Nijhoff niet integer had gehandeld. In diezelfde maand meldde Knaap zich ziek met een meervoudige hernia. Het bestuur probeerde daarna met twee mediators om de directeuren weer dichter bij elkaar te brengen.

Korver teruggehaald

Eén van die mediators was voormalig voorzitter Siem Korver, die in feite werd teruggehaald om zijn eigen rotzooi op te ruimen. Korver begon 4 april aan die taak, maar legde zijn werkzaamheden 20 juni weer neer. Hij rapporteerde aan het bestuur: ‘deze mannen gaan nooit met elkaar samenwerken.’ Het KWPN bracht kort daarna naar buiten dat ‘de relatie tussen de beide directeuren verbetering behoefde’.

Ontslagprocedure

Nog geen maand later werden beide directeuren op non-actief gesteld en kort daarna werd duidelijk dat het KWPN van Knaap en Nijhoff af wilde. Knaap en Nijhoff lieten zich natuurlijk niet zomaar wegsturen. Knaap spande zelfs nog een kort geding aan tegen het stamboek om weer toegang te krijgen tot de werkvloer, maar ving bot. De kantonrechter in Apeldoorn behandelde beide ontslagzaken in september, waarbij duidelijk werd dat de twee heren zich niet zomaar lieten wegsturen. En als het dan moest: wel met een grote zak geld.

Uitspraak

Een paar weken later volgde de uitspraak van de kantonrechter inzake het ontslag van Knaap. Het werd geen grote zak met geld, maar een heel beperkte ontslagvergoeding van 102.233,41 euro. Wat betreft Emiel Nijhoff werd de vordering van het KWPN tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter afgewezen. Begin november kwam het KWPN er ook met Nijhoff uit.

Er gebeurde meer

Maar er gebeurde meer omtrent het ontslag van beide heren. Zo legde Annechien ten Have-Mellema in september haar taak als bestuurslid (vice-voorzitter en voorzitter Fokkerijraad) van het KWPN-bestuur neer. In een brief aan de Ledenraad spuwde Ten Have-Mellema haar gal over het bestuur waarin zij als enige partij trok voor de op non-actief gestelde directeur Johan Knaap. Onlangs werd haar opvolger bekend: Minne Hovenga.

Rust wedergekeerd met Piet Peters

Per augustus werd Piet Peters door het KWPN in huis gehaald als interim-directeur. Onder zijn leiding keerde de rust terug en het liep zelfs zo gesmeerd dat het KWPN-bestuur besloot om Peters als nieuwe directeur te benoemen in november.

Nog één functie open

Er staat nu nog één functie open. Het huidige KWPN bestuur draaide namelijk een situatie die voorheen werd gehanteerd terug: het scheiden van het algemeen directeurschap met de fokkerijleiding (voorheen in de vorm van een hoofdinspecteur). Die hoofdinspecteur gaat nu hoofd Fokkerijzaken & Trainingscentrum heten. “Het nog te benoemen hoofd Fokkerijzaken & Trainingscentrum – die rapporteert aan de directeur – zal te zijner tijd inhoud gaan geven aan het Fokkerijbeleid en de diverse inspectie- en stalmedewerkers aansturen. Momenteel buigen wij ons over de invulling van die vacature”, aldus Andries van Dalen in november. Deze ‘hoofdinspecteur’ is nog niet gevonden door het KWPN.

