Huldiging en clinic gouden EK young riders-team tijdens finale Pavo Cup

Op de dag van de Pavo Cup-finales (zondag 15 augustus) is ook het gouden young riders-team aanwezig. Naast jonge talentvolle paarden, worden deze dag ook jonge talentvolle ruiters in de spotlights gezet.

Gezien de uitzonderlijke prestaties van Marten Luiten, Thalia Rockx, Quinty Vossers en Milou Dees met hun KWPN’ers op het EK young riders, waarbij ze teamgoud en het individuele goud veroverden, huldigt het KWPN hen op zondag 15 augustus. Namens het team zijn Luiten, Rockx en Vossers aanwezig. Zij rijden ook een informatieve clinic onder begeleiding van Marlies van Baalen.

De clinic staat gepland rond 13.00 uur. Publiek is welkom, maar het is ook live te volgen via KWPN.tv.

Bron: KWPN