IBOP Barsingerhorn: twee merries naar 86 punten

Op de IBOP in Barsingerhorn liepen La Vieta Corieta Texel (Ferdeaux x Jazz, fokker Wim van der Linde) en Mission van de Debbehoeve (Glamourdale x Sir Donnerhall I, fokker Gerard Koks) beide naar 86 punten. Beide fokkers hadden nog een opvallende merrie in de ring.

Gerard Koks van de Debbehoeve fokte Mission van de Debbehoeve uit de Lichte Tour-merrie Catosian. Ze werd direct elite. “Echt een heel goed paard, die zich al heel goed liet rijden, zeker voor een driejarige. Ze beweegt met veel zelfhouding, expressie en beentechniek. Voor haar draf hebben we een 9 kunnen geven en ook in de galop is het beeld mooi bergopwaarts en heeft ze een goede techniek. Daarbij toonde de Glamourdale-dochter hele goede overgangen”, vertelt inspecteur Marcel Beukers.

NMK-merrie

Van Koks verscheen ook Mistique (Ferdinand x Ampère, fokker M. Hageman) in de ring. De Noord-Hollandse NMK-afgevaardigde merrie liep naar 80 punten en werd direct elite. “Mistique is een heel sympathiek paard, die zich goed laat rijden en met veel souplesse beweegt. In draf kan ze nog wat aan kracht winnen, en in de galop is het beeld mooi bergopwaarts en kan ze al goed verruimen en verkorten.”

86 punten voor La Vieta Corieta Texel

Wim van der Linde zag zijn zelfgefokte La Vieta Corieta Texel naar 86 punten lopen. Daarmee werd ze keur. “La Vieta Corieta Texel is eveneens een heel getalenteerde merrie. Het is een imponerende verschijning die met veel macht en zelfhouding beweegt. Haar galop is heel bergopwaarts en daarin kan ze goed schakelen. Ze heeft veel afdruk en een goede techniek in beweging.” Waar Mission van de Debbehoeve voor de draf een 9 kreeg en voor alle andere onderdelen een 8,5, kreeg La Vieta Corieta Texel de 9 voor haar galop naast een 8,5 voor de overige onderdelen.

Nog één voor Van der Linde

Van Van der Linde liep Kristal Lady Texel (Everdale x Farmer) naar 82,5 punt en werd elite. Vorig jaar won ze de Noord-Holland Cup. “Deze merrie beweegt met veel tritt in de benen en liet hele goede overgangen zien. Ze stapt met opvallend veel lichaamsgebruik, kan goed schakelen in galop en laat zich heel goed rijden en bewerken.”

80 punten

Lord Lexington (Geniaal x Gribaldi, fokker M.J. Grin-Schriek) was de vijfde paard dat naar 80 punten of meer liep. “Deze vierjarige ruin valt op met zijn goede zelfhouding, expressieve voorbeengebruik en veel balans in beweging. Daarbij liet hij zich heel fijn rijden en bewerken.” Met een 8,5 voor zijn goede rijd- en bewerkbaarheid kwam hij tot een totaal van 80,5 punten.

Bron: KWPN