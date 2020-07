IBOP Ermelo: Tuigpaardmerrie Mylady-Silvalina naar 85 punten

Op 1 juli, de eerste dag waarop de versoepelde coronamaatregelen ingingen, toonden acht IBOP-merries hun kunnen mét een beperkte hoeveelheid publiek erbij. Zo'n vijftig mensen waren getuige van de imponerende verrichting van Mylady-Silvalina (Cizandro x Manno), die 85 punten kreeg. In totaal slaagden vijf van de acht merries.

Mylady-Silvalina, gefokt door S.A. Korevaar en in eigendom van de gebroeders Den Otter, kreeg zoals gezegd de hoogste punten. Ze kreeg onder andere negens voor haar front en actie van het voorbeen. “Een heel aansprekende merrie die een zeer tuigtypische verrichting liet zien”, aldus Lammert Tel, die met Marie-José Calis en inspecteur Viggon van Beest de beoordeling deed.

Lust om naar te kijken

Hij vervolgt: “Ze heeft heel veel actie en heel veel front, en laat zien dat er haar niks in de weg zit om zo te presteren. Een lust om naar te kijken.” Na afloop van de IBOP werd ze ster verklaard, en dankzij haar goede verrichting direct keur. De jury had de mogelijkheid om merries uit te nodigen voor de NMK die op 15 augustus plaats kan vinden, en dat deed ze dan ook bij Mylady-Silvalina.

Aansprekend beeld

Ook de merrie die de op één na hoogste score behaalde kreeg een uitnodiging voor de Nationale Merriekeuring. Het gaat hier om de kersverse keurmerrie Mendrini VS (Cizandro x Plain’s Liberator, fokker W.M. Veneklaas-Slots) van Harold Dekker. Zij scoorde een totaal van 78,5 punten, mede dankzij een 8,5 voor de actie van het voorbeen. “Een merrie die rondom een aansprekend beeld geeft, een verfijnd front heeft en een heel mooi voorbeengebruik heeft. Ze geeft de indruk dat ze er in alles nog meer in gaat groeien.”

Derde uitnodiging

Nog een derde merrie verdiende een uitnodiging voor de NMK, namelijk de Ditisem-dochter Mudini (mv. Atleet, f/g G. Kamphorst, mede-ger. G.H. Kamphorst), die met 75 punten voor de IBOP slaagde. Tijdens de stamboekopname werd zij met mooie cijfers voor exterieur en beweging keur verklaard, waarbij met name haar sterke verbindingen en mooie front positief opvielen.

Klik hier voor de volledige uitslag van de IBOP

Bron: KWPN