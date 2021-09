IBOP Exloo: Zes merries boven de 80 punten

Op de IBOP op het Hippisch Centrum Exloo scoorden afgelopen maandag zes merries 80 punten of hoger. De hoogste punten vielen ten deel aan de Fall in Love (Blue Hors Farrell x San Amour I) van Mario Vargas. De merrie kwam uit op 87,5 punten. In de springrichting was Liselottie PF (Cardento x Heartbreaker) van fokkers Mick en Linda Hanswijk de meest opvallende merrie. Zij scoorde 85 punten.

Liselottie PF is een kleindochter van de Grand Prix-merrie Wiesielottie (v. Rash R) en behaalde voor alle springonderdelen een 8,5. “ Dit is een heel compleet springpaard. Ze galoppeert met veel balans en kan daarin goed schakelen. Op de sprong valt ze telkens op met haar zeer goede lichaamsgebruik. Ze springt goed naar boven, heeft veel afdruk en snelle reflexen. Een heel atletisch paard dat zich ook nog eens goed laat rijden.”

Opwaarderen

Eén punt minder was er voor de driejarige Naughty Lady (Highway M TN x Ol Metta) van fokker B.E. Wagenvoort. Deze merrie werd eerder dit seizoen ster met 80/75 en waardeerde zich onder het zadel enorm op bij het springen, getuige een IBOP van 84 punten. “Zeker voor een driejarige merrie heeft Naughty Lady al opvallend veel kracht. Ze galoppeert met veel afdruk en datzelfde beeld zien we ook terug op de sprong. Ze springt met snelle reflexen, kan op de sprong goed naar voren doorschakelen en ze maakt de sprong achter telkens heel goed af. Deze krachtige merrie doet veel aan haar vader Highway M TN denken en laat zich al heel goed rijden.”

Atletisch vermogen

De driejarige Nirvana (Ibolensky x Ustinov) van fokker R.P. Verhoef kwam uit op een mooi totaal van 82,5 punten. Opnieuw een merrie die zich onder het zadel beter laat zien dan op de stamboekkeuring (80/75). “Deze gemakkelijk bewegende merrie heeft veel souplesse en kan gemakkelijk schakelen in draf en galop. Ze is vlug van de grond, heeft een goede voorbeentechniek en toont veel atletisch vermogen. Daarbij valt haar lichaamsgebruik en goede instelling ook positief op”, licht Bart Henstra toe.

Bijzonder paard

Twee dochters van Fürstenball-zoon Blue Hors Farrell deden een opvallende verrichting. De buitenlands geregistreerde Fall in Love bleek met 87,5 punten de topscoorder. Ze kreeg een 9,5 voor haar galop en negens voor de souplesse, rijd- en bewerkbaarheid en aanleg als dressuurpaard. “De driejarige Fall In Love is echt een heel bijzonder paard. Ze blinkt uit met haar balans, goede houding en laat zich enorm goed en licht rijden. Ze staat heel goed aan de hulpen en werd met een mooie aanleuning voorgesteld. Haar stap is ruim en zuiver, haar draf heel lichtvoetig en daarin valt ze op met haar goede beentechniek en extra houding en balans. In haar galop heeft ze veel ruimte en kan ze heel goed schakelen, waarbij het beeld telkens mooi bergopwaarts is. Een zeer getalenteerde merrie!”

Sympathieke merrie

De andere dochter van Blue Hors Farrell is Nadyalanta (mv. Flemmingh) van fokkers A. Vogelaar en J. Knol. Ze scoorde 80 punten. “De andere Blue Hors Farrell-dochter is eveneens een sympathieke merrie die zich fijn laat rijden. Ze heeft een ruime en zuivere stap, draaft lichtvoetig en met goede tact en maakt daarin een goede houding. Ze kan nog iets aan kracht winnen en heeft in galop veel balans en lichaamsgebruik.”

Bergopwaarts

De zesde merrie die boven de 80 punten scoorde is de met 83,5 punten beoordeelde Minte Lena (Wynton x Don Tango B) van fokker M. Dicker-Glaser en mede-geregistreerde Stal Laarakkers. Zij kreeg negens voor haar galop en houding en balans. “Deze vierjarige merrie heeft een heel mooi front en is mooi naar boven gebouwd. Ze draaft met een extra voorbeengebruik, maakt daarin heel veel houding en heeft een goed gebruik van het achterbeen. De galop is bergopwaarts, en ook hierin valt haar elegante voorbeen op. Ze werd met een fijne aanleuning voorgesteld, ze was goed geconcentreerd op de ruiter en had nog iets resoluter moeten stappen voor een nog hogere score, dat drukte het totaal nu iets.”

