IBOP Houten: 88 punten voor NMK-merrie Tarquinio VDP

Bij de IBOP vandaag in Houten slaagden 12 van de 16 merries. Zes daarvan werden beloond met minimaal 80 punten. Topscoorder was Lantanas-dochter Tarquinio VDP (v. Toto Jr), die deze zomer al een uitschieter was op de merriekeuringen. Deze merrie van Petty van Dijk-Vos scoorde 88 punten.

KWPN Door

Nadat Tarquinio VDP (Lantanas uit Oliveira VDP ster sport-dres D-OC van Toto Jr.) van fokker Petty van Dijk-Vos op de stamboekkeuring met 80/85, waaronder 90 punten voor de draf, ster was geworden werd ze uitgeroepen tot dagkampioen op de CK in Huijbergen. Daar verdiende ze ook een uitnodiging voor de NMK. Ruim twee maanden later liet ze een zeer overtuigende verrichting zien in de IBOP.

Draf een highlight

“Een merrie met opvallend veel kwaliteit. Ze stapt met tact, ruimte en een actief achterbeengebruik. Haar draf is echt een highlight, met zeer veel schwung, schakelvermogen en lossigheid. Van nature heeft ze daarin veel gedragenheid en ze heeft totaal geen snelheid nodig. Het is echt opvallend hoe goed ze op het achterbeen blijft en er dan echt in weet te klimmen. In galop heeft ze ook veel houding en balans, en een goede beentechniek. Deze merrie heeft heel veel potentie en werd ook nog eens heel goed voorgesteld”, vertelt Luuk Smetsers, die samen met Floor Dröge de paarden beoordeelde. Voor zowel haar draf als aanleg kreeg Tarquinio VDP een 9,5.

Seniz Texel

Met 85 punten deed ook de McLaren-dochter Seniz Texel (uit Feniz Texel elite sport-dres pref PROK van Negro, fokker Wim van der Linde uit Texel) van MT Stables een opvallende test. Deze merrie werd vorig jaar gehuldigd als CK-kampioene in Friesland en dit jaar viel ze ook al op in de Pavo Cup. “Seniz Texel is een charmante verschijning met veel uitstraling en drie zeer goede basisgangen. Ze stapt vlijtig, zuiver en met goed lichaamsgebruik. Ze draaft lichtvoetig en met goede houding en beentechniek. Daarbij blijft ze mooi gesloten in het achterbeen. In galop heeft ze veel kracht, balans en afdruk. Ze laat zich bovendien zeer goed rijden en staat goed aan de hulpen, en dat maakt het beeld heel sympathiek.”

Roselynn

De vijfjarige Roselynn (Ferguson uit Black Beauty L elite IBOP-dres PROK van UB40) van fokkers Rom Vermunt en Harld en Jeanette Bruinier-van den Ham kwam uit op een mooi puntentotaal van 82. “Deze sympathieke, vlijtige merrie werd actief voorgesteld en kon aansluitend met 75 punten voor exterieur direct keur worden verklaard. Ze stapt actief, zuiver en goed vanuit het achterbeen. In draf is ze scherp, heeft ze goede lossigheid, balans en beentechniek. Die goede beentechniek zagen we ook in galop, waarbij ze steeds beter gesloten begon te galopperen naarmate de verrichting vorderde.”

Socks KF

De vierjarige Socks KF (Next Level uit Kyralita C elite IBOP-dres PROK van Cachet L) van fokker K. Kroon uit Oostwoud kwam met een 9 voor rijd- en bewerkbaarheid uit op 81,5 punten. “Deze talentvolle merrie stapt correct, met goede tact en ruim voldoende ruimte. In draf maakt ze een heel aansprekend silhouet en beweegt ze met goede buiging in de gewrichten, daarbij kan ze nog wel aan kracht winnen. Ze galoppeert met zeer veel balans en een zeer goede houding. Ze blinkt uit met haar rijdbaarheid, goede focus op de ruiter en harmonieuze beeld.”

Tinelou en Tirozette

Twee merries slaagden met precies 80 punten: Tinelou (Opoque uit Kylou elite IBOP-dres sport-dres pref D-OC van Ferguson) van fokker P.A. van den Berg uit Maurik en de eveneens driejarige Tirozette (Total Diamond PS uit Irozette elite IBOP-dres pref PROK van Dream Boy) van fokker Wouter Plaizier uit Heerjansdam. “Tinelou heeft een goede, gelaten stap. Ze draaft met goede beentechniek en zou daarin nog wat meer gedragenheid kunnen laten zien. Ze galoppeert met goede balans en afdruk vanuit het achterbeen. Tirozette is een kwaliteitsvolle merrie, die nog iets groen aandeed. Dat hoeft een goede beoordeling van de basisgangen niet in de weg te staan. Voor haar galop konden we een 8,5 geven, dat doet ze met veel kracht en sprong, en daarbij heeft ze ook een mooie voorbeentechniek. Daarnaast stapt ze met goede tact, ruimte en lichaamsgebruik. Haar draf is lichtvoetig, met goede beentechniek en daarin kan ze nog wat aan kracht winnen.”

Uitslag

Bron: KWPN