IBOP Lisse: 16 merries geslaagd, 82 punten voor Lennox U.S.-dochter Phealinja U.S.

Afgelopen vrijdag vond een IBOP plaats bij paardensportvereniging St. Hubertus in Lisse. 21 merries werden voorgesteld en hiervan slaagden er maar liefst zestien. De hoogste score, 82, was voor Phealinja U.S.

Als jury in de baan stonden Brecht d’Hoore en Petro Trommelen. De laatste lichtte toe: ”We kregen vandaag alleen dressuurpaarden te zien. Het was een mooie goed georganiseerde en volle dag, zonder afmeldingen. De algemene indruk van de paarden was heel goed. Opvallend was de rust in de baan, waardoor de paarden totaal geen last hadden van spanning en zich optimaal lieten zien. De paarden waren duidelijk goed voorbereid en werkten mooi mee.”

Mooie merrielijn

Phealinja U.S. is geboren bij de Unlimited Stables in Lunteren, waarvan de paarden op meerdere keuringen bovenaan te vinden zijn. Ze is een donkerbruine dochter van Lennox U.S. en komt uit de preferente elitemerrie Galinja (v. Contango). In de moederlijn komen we meerdere internationale dressuurpaarden tegen, waaronder Botticelli die Grand Prix loopt onder Charlotte Defalque. Grootmoeder Balinja (v. Vivaldi) was kampioen van CK Utrecht, NMK-merrie en een halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst Tuschinski.

Lest best

Petro: ”Deze driejarige merrie was vandaag letterlijk ‘lest, best’, want ze was de allerlaatste starter van de dag. Ze stapte zuiver en met ruim voldoende ruimte. Voor een hoger punt zou ze daarin nog even iets krachtiger mogen. Draven deed ze lichtvoetig met een functioneel gebruik van het achterbeen. Zeker voor zo’n jong paard liet ze opvallend mooie verruimingen zien. In haar eveneens lichtvoetige galop toonde ze veel balans en liep bergop. In het tweede gedeelte van de verrichting viel met name het gemak op, waarmee ze schakelde, maar ook hoe makkelijk ze van begin tot eind in een mooie harmonie en heel constant liep. Voor rijdbaarheid en bewerkbaarheid liet ze een 9 noteren.” Phealinja US werd aansprekend voorgesteld door Charmayne Heinsmann, die tevens te boek staat als geregistreerde.

80,5 punten voor Og3ne

Met een score van 80.5 was de vierjarige Og3ne (v. Kingston Blue Hors) een goede tweede. Petro vertelt: ”Deze merrie werd voorgesteld met een hele fijne aanleuning en beschikte over opvallend veel lichaamsgebruik. Ze stapte zuiver en met een mooi gebruik van het voorbeen. In draf liep ze bergop evenals in de galop en liet tevens een fijne techniek zien. Ze beschikt over veel balans, maar zou nog iets meer aan macht kunnen winnen. Dit paard kreeg een 9 voor souplesse, maar ook een 8.5 voor haar rijdbaarheid vanwege het vriendelijke beeld dat zij uitstraalde.”

Van goede komaf

Fokker en geregistreerde is A. Kraak uit Simonshaven en Og3ne werd voorgesteld door Jaimy Jongman. Als moedersvader staat op papier Karmelita (v. Vivaldi) uit de preferente, prestatie elitemerrie Sarita (v. Havidoff). Dat maakt Karmelita een volle zus KWPN goedgekeurde hengst Desperado en de aangewezen hengst Chinook alsmede de merrie Fanita die voor haar IBOP in Alblasserdam maar liefst 100 punten kreeg voor haar draf. De totaalscore voor deze bruine bedroeg destijds 90 punten voor exterieur en voor beweging 95.

80 punten voor Profeta Pesante JCS

Met een score van 80 deed ook Profeta Pesante JCS (v. Kilian) goed mee. De donkere vos is gefokt door C. van der Meer uit Stieltjeskanaal. Ze werd voorgesteld door Julia Groenhart uit Hardinxveld-Giessendam, die tevens als geregistreerde genoteerd staat. ”Deze driejarige merrie werd heel mooi op lengte voorgesteld. Stappen deed ze ruim en zuiver. In draf liet ze een goed ondertredend achterbeen zien. Daarbij liet ze net als in de galop een hele goede bewegingstechniek zien. Opvallend was dat deze merrie tijdens het halsstrekken heel makkelijk haar takt behield en ook hierbij viel haar lichaamsgebruik positief op. We konden aan haar een 8.5 kwijt voor wat betreft rijdbaarheid en bewerkbaarheid”, zo besloot Petro.

Grand Prix

Na afloop van haar verrichting werd deze rassige merrie die ruim voldoende in het rechthoeksmodel staat, niet alleen overgeschreven van het veulenboek naar het stamboek, maar tevens elite verklaard na haar goede IBOP. De moeder van Profeta Pesante JCS is elitemerrie Kyrie Eleison JCS (v. Lord Leatherdale). In deze merrielijn komen we bekende Grand Prix-dressuurpaarden tegen zoals D.J. (v. D-Day), Van the Man (v. Obelisk) en volle broer en zus van Van Gogh: elitemerrie Dimare en Cosmo, de laatste gooide hoge ogen met Sönke Rothenberger op zijn rug.

Bron: KWPN