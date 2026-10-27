IBOP Luttenberg: 82 punten voor Spielberg-dochter Isadansa

Wim Bronsink had een geslaagde dag vandaag in Luttenberg: de fokker uit Wezep kwam met vier merries naar de IBOP, allen uit dezelfde stam en stuk voor stuk slaagden ze. Drie van hen hadden al het sportpredicaat op zak. De ZZ-Zwaar geklasseerde merrie Isadansa (Spielberg uit Edansa ster IBOP-dres van Johnson) behaalde met 82 de hoogste punten van de dag en werd direct elite.

KWPN Door

De 13-jarige Isadansa maakte een goede indruk op juryleden Henk Dirksen en Menke Hoekstra. “Het is een heel fijne merrie met drie goede, zuivere basisgangen. Ze laat zich heel goed bewerken en heeft van nature veel lichaamsgebruik en souplesse. In zowel draf als galop laat ze zien gemakkelijk te kunnen sluiten”, vertelt Henk Dirksen.

Ferguson-dochter Touché

Een halve punt minder (81,5) behaalde de Ferguson-dochter Touché (uit Saigon elite pref prest PROK van Jazz) van fokker Jeffrey Vincourt uit Veeningen. “Deze driejarige merrie heeft van nature veel balans en laat zich gemakkelijk rijden. Ze galoppeert actief en met goede balans, draaft met goede tact en balans, en laat ook zien een goede stap te hebben. Voor zowel galop als houding&balans heeft ze een 8,5 gekregen.” Deze talentvolle merrie is een halfzus van het Zware Tour-dressuurpaard Kansas C (v. Krack C).

3 Touché (Ferguson x Saigon v. Jazz). Foto: Horses.nl/Jacquelien van Tartwijk

Vijfjarige Raysa-Elsarina

De vijfjarige Raysa-Elsarina (Desperado uit Elsarina elite EPTM-dres pref prest PROK van Jazz) van fokker Jans Zeewuster uit Sleen verdiende 81 punten. “Deze merrie beschikt over drie goede basisgangen en liet zich vooral in het tweede deel van de verrichting, toen ze meer ontspannen was, goed bewerken. Ook haar lossigheid viel positief op en ze draaft met een goede beentechniek en balans. In galop valt haar goede zelfhouding op en ze doet qua model veel aan grootvader Jazz denken.”

20 Raysa-Elsarina (Desperado x Elsarina v. Jazz). Foto: Horses.nl/Jacquelien van Tartwijk

Next Level-dochter Taika K

De driejarige Taika K (Next Level uit Jawaika K elite sport-dres D-OC van Etoile) van fokker L. Klement-Klaassen uit Schoonebeek kwam op precies 80 punten uit. “Dit is een aansprekende, jeugdige merrie met een lichtvoetige manier van bewegen. Ze galoppeert met goede zelfhouding, stapt goed en kan in draf nog iets aan kracht winnen.” Van de 19 dressuurpaarden slaagden er 13.

Uitslag

Bron: KWPN