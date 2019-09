IBOP Nieuw en St. Joosland: 83 punten voor Glasgow-dochter

In het Zeeuwse Nieuw en St. Joosland slaagden vrijdag negen paarden voor hun IBOP-test. De hoogste punten waren voor de Glasgow-W vh Merelsnest-dochter Incroyable O van G.K.M. van Oers. Bij de dressuurpaarden waren de hoogste punten 78,5, dit aantal werd aan twee merries toegekend: Lawendy (v. United) van P.H.M. Kole en A.M. van de Guchte en Lagoon Bo (v. Geniaal) van M.H.J.C. van der Wegen en L.A.M. Rampaart.

Petro Trommelen beoordeelde bij De Kroo in Nieuw en St. Joosland samen met Marcel Beukers de merries. “We hebben een stel fijne springpaarden gezien, bij de dressuurpaarden was het beeld iets wisselend”, licht Petro Trommelen toe. “Daarbij hadden we geen echte uitschieters, maar wel een paar fijne paarden.” Van de 6 springpaarden zijn er 4 geslaagd, van de 9 dressuurpaarden slaagden er 5.

Incroyable O

Incroyable O (Glasgow-W vh Merelsnest uit Parcona ster sport-spr van Indoctro) van fokker G.K.M van Oers uit Heerle kreeg met een puntentotaal van 83 de hoogste punten. De merrie werd na afloop ster verklaard met een bovenbalkscore van 75/85. “Dit is een paard met een goede balans die op een lichtvoetige manier galoppeerde. Ze was vlug van de grond, bukte heel goed en sprong iedere keer weer heel mooi in de boog. Opvallend aan dit paard was dat hoe hoger het werd, hoe vlugger, scherper en beter ze ging springen.”

Veel schwung

Bij de dressuurpaarden waren de hoogste punten 78,5, dit aantal werd aan twee merries toegekend. Deze driejarige merries zijn beide dit keuringsseizoen al ster geworden op de stamboekkeuring. Een van hen is de United-dochter Lawendy (uit Uwendy elite sport-dr PROK van Ferro) van fokker P.H.M. Kole en A.M. van de Guchte uit Vlake. “Deze merrie heeft drie goede basisgangen. De stap was actief en daarbij viel het op dat ze in de aanleuning ook goed stapte. De draf had een hele mooie voorbeentechniek en veel schwung. In galop was ze nog wat groen, maar liet ze wel een goede techniek zien.”

Elegante verschijning

Lagoon Bo (Geniaal uit Dressy T ster eptm-dr D-OC van Rhodium, fokker M.T.G. Broens uit Overasselt) van M.H.J.C. van der Wegen en L.A.M. Rampaart uit Hoogerheide werd ook gewaardeerd met 78,5 punten. “Dit is een hele elegante verschijning, heel sympatiek en heel functioneel. De stap was zuiver. De draf had een goede ruimte en een heel mooi voorbeengebruik, daarbij was ze lichtvoetig en schakelde ze makkelijk. Ook de galop was lichtvoetig met een heel actief gebruik van het achterbeen, daarbij liet ze al veel balans zien. Deze merrie liet zich de gehele verrichting goed rijden.”

Uitslag

