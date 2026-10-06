IBOP Oosteind: 85 punten voor Secret-dochter Tymbria L

Op de IBOP in Oosteind scoorden dochters van O'Toto van de Wimphof en Next Level 84 punten, de Secret-dochter Tymbria L scoorde zelfs 85 punten.

KWPN Door

Bart Bax en Henk Dirksen beoordeelden in Oosteind 22 dressuurmerries, waarvan er negentien slaagden. Acht van hen deden dat met een score van minimaal 80 punten.

Sympathieke Secret

De driejarige Tymbria L (Secret x Londonderry, fokker Jan Lamers) van Stoeterij Beauvande kwam met negens voor stap en rijdbaarheid uit op 85 punten. “Een merrie die met veel zelfhouding, balans en lossigheid beweegt. In stap werd ze heel mooi naar de hand toe gereden, in draf heeft ze, zeker voor een driejarige, al veel balans en kan ze ook gemakkelijk verruimen. Datzelfde beeld zagen we terug in galop. Het is een heel sympathieke merrie, die het gevraagde werk met veel gemak deed. Aansluitend hebben we haar met 80/85 kunnen opnemen in het stamboek en daarmee werd ze direct elite”, vertelt Bart Bax.

Zeer compleet

Ook Twinset Daula (O’Toto van de Wimphof x In Style, fokker Joop van Uytert) van E.H.P. Deckers liet geen twijfel bestaan over haar natuurlijke aanleg en slaagde met 84 punten, waaronder een negen voor haar draf. “Een merrie die met veel power en allure door de baan ging. Ze draaft met veel kracht, afdruk en een goede beentechniek. In draf kan ze ook al goed op het achterbeen terugkomen. In kracht heeft ze eveneens veel kracht en afdruk.”

Twinset Daula (O’Toto van de Wimphof x Olcay Daula v. In Style) met Gerrel Vink. Foto: Horses.nl/Jacquelien van Tartwijk

Met diezelfde totaalscore van 84 punten slaagde de vierjarige So Jendy DH (Next Level x Hofrat, mede-fokker Willem Goesten) van fokker Droom Hoeve. “Dit is een chique, bloedgemaakte merrie met een lichtvoetige manier van bewegen. In draf heeft ze een goede beentechniek, veel ruimte en balans. Het beeld is bergopwaarts, daarbij heeft ze goede souplesse en laat ze zich fijn rijden.” Ook deze merrie werd direct elite.

So Jendy DH (Next Level x Endy v. Hofrat) met Robert-Jan de Visser. Foto: Horses.nl/Jacquelien van Tartwijk

Kracht en achterbeengebruik

De vierjarige Siana (My Blue Hors Santiano x Bordeaux, fokkers J.A. en B. Naber) van J&J Invest kwam dankzij een negen voor haar galop uit op 82,5 punten. Ze is een halfzus van de KWPN-gekeurde hengst Nick Wimphof. “Deze merrie stapt met goede tact en een krachtig achterbeengebruik. Dat goede achterbeen zagen we ook terug in galop, waarin ze met veel sprong en afdruk door de baan ging. Het beeld is daarbij bergopwaarts. In draf zou ze voor een hoger cijfer nog iets meer tot dragen mogen komen”, licht Bart toe.

Siana (My Blue Hors Santiano x Hiana v. Bordeaux) met Eline Anker. Foto: Horses.nl/Jacquelien van Tartwijk

De zesjarige Próxima Daula (Kjento x Vivaldi) van fokker Stephanie de Korte kreeg ook een negen voor haar draf, en slaagde met 82 punten in totaal. “Leuk detail is dat dit vandaag de tweede merrie uit de Daula-stam was die slaagde met een 9 voor haar draf. Deze zesjarige merrie beweegt met veel beentechniek en kracht, en komt al mooi tot dragen vanuit het achterbeen. In galop is het beeld bergopwaarts en heeft ze goede zelfhouding, in stap had ze vandaag nog wat meer lossigheid mogen laten zien.”

Promixa Daula (Kjento x Emma Daula v. Vivaldi) met Zandra Birkeland. Foto: Horses.nl/Jacquelien van Tartwijk

Halfzussen It’s A Pleasure

Twee merries uit de fokkerij van Wouter Plaizier slaagden met mooie scores. Rozette (Iron x Blue Hors Zack) deed dat met 81 punten, haar één jaar jongere halfzus Sozette (v. McLaren) kwam uit op 80,5 punten. Beide merries zijn halfzussen van de KWPN-gekeurde Lichte Tour-hengst It’s A Pleasure. “Rozette is een merrie met veel uitstraling en souplesse. Ze heeft veel balans in draf en dat zagen we ook goed bij het halsstrekken. Ze galoppeert goed met de schoft naar boven en zou daarin voor hogere punten nog iets meer mogen buigen in het achterbeen. Sozette is een royaal ontwikkelde merrie met een mooie voorhand, en ze was heel gehoorzaam. Ze draaft lichtvoetig en ruim, en galoppeert met goede kracht, ruimte en balans.”

80 en 81 punten

Daarnaast slaagden de driejarige Très Jolie MH (Kjento x Indian Rock) van fokker MH Sporthorses met 81 punten en Tarah-Lina (Glamourdale x UB40) van fokker A. Harteveld van Herk met 80 punten. “De Kjento-dochter draaft en galoppeert met een goede beentechniek en balans, en ze kan daarin al gemakkelijk verruimen. Ze brengt haar achterbeen goed onder en kan nog wel wat aan kracht winnen. De Glamourdale-merrie is royaal ontwikkeld en heeft goede ruimte en souplesse in haar draf en galop, in stap zou ze de hand nog wat meer mogen volgen. Daarbij laat ze zich goed rijden en bewerken.”

Bron: KWPN