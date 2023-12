IBOP Tolbert: tien merries geslaagd, Le Formidable levert topper

Veertien merries namen gisteren deel aan de IBOP in Tolbert, waarvan er tien konden slagen. De Le Formidable-dochter Primavera-Riska D&E was de enige die boven de 80 punten uitkwam.

De beoordeling lag in handen van inspecteur Wim Versteeg en Menke Hoekstra, die de hoogste punten toekenden aan de driejarige Primavera-Riska D&E (Le Formidable uit Evariska elite IBOP-dres pref prest PROK) van fokker A. Elgersma uit Kollum en mede-geregistreerde W. Duitemeijer uit Kollum. Met 8,5’en voor draf en houding&balans kwam zij uit op 80,5 punten en werd direct elite.

“Deze merrie liet een aansprekende verrichting zien en werd netjes voorgesteld. Ze stapt met voldoende lichaamsgebruik, draaft met veel schoudervrijheid, souplesse en gedragenheid. In galop heeft ze iets snelheid nodig maar is ze goed actief, heeft ze goede beentechniek en veel sprong”, vertelt Wim Versteeg.

Vijf merries ster

“Er waren aardig wat afmeldingen en dat had vermoedelijk ook met het slechte weer te maken. Via de aansluitende stamboekopname hebben we vijf merries ster kunnen verklaren.”

Uitslag

Bron: KWPN