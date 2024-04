IBOP Velddriel: 86 punten voor NMK-kampioene Ostara ST-J

Op de IBOP vrijdag in Velddriel werden 16 dressuurpaarden voorgesteld waarvan er 11 slaagden. Meest opvallende was de door Charissa Buurmeijer gereden Ostara ST-J (Dream Boy x Totilas) van familie Jansen. Deze NMK-kampioene van 2022 kreeg 86 punten.

Met negens voor draf, galop en aanleg kwam Ostara ST-J (Dream Boy uit Havana elite EPTM-dres PROK van Totilas) van fokkers Hans, Grietje en Welmoed Jansen uit op 86 punten. In 2022 werd ze uitgeroepen tot kampioen op de Centrale Keuring van Brabant en vervolgens kreeg ze ook op de Nationale Merriekeuring het kampioenslint omgehangen. Onder het zadel van Charissa Buurmeijer liep ze nu naar een zeer goede score in de IBOP.

Grote toekomst

“Dit is een heel sympathieke merrie die goed werd voorgesteld en zeker een grote toekomst voor zich heeft. Ostara ST-J stapt goed, actief en met een goed lichaamsgebruik. In draf heeft ze veel afdruk, een goede beentechniek en laat ze zien al gemakkelijk te kunnen sluiten. Ze laat in de verruimingen een goede schoudervrijheid zien en blijft goed aanvullen vanuit het achterbeen. In galop blijft ze mooi gesloten en gedragen. Al met al een kwaliteitsvolle merrie met een goed achterbeengebruik, waarvan we in de toekomst zeker meer verwachten te horen”, licht Wim Versteeg toe.

Octavia Blake

De eveneens vijfjarige Octavia Blake (Kremlin MD uit Alexia Sollenburg pref PROK d-oc van Tuschinski, fokker J.A.M. Marse uit Almere) van Robin Blaauwendraad uit Dreumel en K.R.H. Hoog uit Loxahatchee liet ook een goede verrichting zien. Met een 9 voor de draf kwam ze uit op 83,5 punten, waarmee ze keur werd. “Deze merrie stapt zeer goed, met veel overstap en een goed lichaamsgebruik. Ze draaft actief, met veel buiging in de gewrichten, een goede zelfhouding en bergopwaartse tendens. Datzelfde beeld zien we in de galop: daarin heeft ze veel afdruk, goede beentechniek en een sterk achterbeengebruik. Daarbij werd ze mooi ontspannen voorgesteld en laat ze zich gemakkelijk rijden.”

Phoebe Time San

Met een 9,5 voor de galop en een 9 voor de draf liep Phoebe Time San (Kjento uit Happy Time d-oc van Chinook) van fokker J.A.M. Sanders uit Sint-Oedenrode naar een totaal van 83 punten. Zij werd aansluitend met 75/85 direct elite verklaard. “Het was jammer dat deze merrie wat gespannen bleef in de stap, anders had ze nog een hoger totaal kunnen krijgen. Ze heeft een heel opvallende draf en galop. Ze draaft met goede beentechniek, een goed ondertredend achterbeen, goede gedragenheid en ze laat goede verruimingen zien. In galop maakt ze veel sprong, heeft ze een goed achterbeengebruik en een goede natuurlijke zelfhouding. Ze was nu misschien nog net wat groen, wat haar in de stap parten speelde, maar is zonder meer een paard voor de toekomst.”

Polestar en Pimathika M

Twee merries slaagden met 82 punten: Polestar (Glock’s Toto Jr. uit Davina DVB elite IBOP-dres sport-dres pref prest van Johnson) van fokker Sandra Zoutendijk en Pimathika M (Lennox US uit Imathika M elite IBOP-dres PROK van Everdale) van fokkers Gebroeders en Chris van Mook. Polestar is een halfzus van onder meer het Grand Prix-paard Habibi DVB (v. Don Schufro) en de KWPN-goedgekeurde hengst Kaiser DVB (v. De Niro) en werd direct elite. “Deze merrie heeft een actieve stap met daarin goede schoudervrijheid en lichaamsgebruik. Ze brengt in draf het achterbeen goed onder, heeft veel afdruk en goede gedragenheid. In galop is het beeld bergop, en ook hierin laat ze goede zelfhouding en een natuurlijke gedragenheid zien.” Pimathika M is eveneens met 75/85 opgenomen in het stamboek en werd daarmee keur. “Dit is een sympathieke merrie met drie goede basisgangen en veel kwaliteit, die nog iets groen aandeed. Ze stapt actief, met een goed lichaamsgebruik en goede ruimte. In draf is ze eveneens actief, heeft ze een goede techniek in de benen en goede gedragenheid. In galop heeft ze veel kracht en afdruk en is het beeld bergopwaarts.”

Organza Catrasse Texel

Met 80 punten slaagde Organza Catrasse Texel (Just Wimphof uit Ellegantrasse Texel elite IBOP-dres PROK van Jazz, fokker Wim van der Linde uit Texel) van J.J. van Campen uit Doetinchem. “Deze merrie heeft een goede stap, die zuiver en actief is. Ze draaft lichtvoetig, met veel buiging in het achterbeen en goede gedragenheid. Ze heeft daarin ook een goede houding. In galop had deze aansprekende merrie voor een nog hogere score iets meer mogen overtuigen met haar ruimte en afdruk.” Ook deze merrie werd in het stamboek opgenomen en elite verklaard.

Uitslag

Bron: KWPN