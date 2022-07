I’m Perfect STH levert NMK-merrie met Oh Darling

Op de gecombineerde stamboek- en centrale keuring van Groningen in Appingedam is vanmiddag de I’m Perfect STH-dochter Oh Darling uitgenodigd voor de NMK en ze is ook al zeker van de CK-titel in Tolbert. Ze heeft namelijk geen concurrenten.

Het keuringssysteem van het KWPN snappen is dit jaar nog niet zo makkelijk. Sommige regio’s voegen stamboek- en Centrale Keuringen samen voor beide fokrichtingen, andere doen dat alleen voor springpaarden en in andere regio’s gaat het nog als vanouds.

Groningen

In Groningen is de stamboek- en Centrale Keuring gecombineerd, maar de merries die uitgenodigd worden voor de NMK komen nog wel keer terug op de veulenkeuring in Tolbert op 22 juli. Daar worden ze nog eens in het zonnetje gezet en wordt een kampioen verkozen.

Oh Darling nu al zeker van titel

In Tolbert zal Oh Darling (I’m Perfect STH uit Donna STH elite sport-dres pref PROK D-OC van Florencio, fokkers Lens en Berna Nekeman uit Hasselt) van familie De Jonge uit Groningen geen concurrentie krijgen, waarmee ze al zeker is van de CK-titel.

85-80

“Dit is een goed ontwikkelde merrie met mooie verhoudingen en een opvallend mooie voorhand. Ze heeft sterke verbindingen in haar model en correct fundament. Ze beweegt met goede afdruk, ruimte, techniek en houding waardoor we haar met plezier uitnodigen voor de NMK.” Eerder vandaag verdiende ze het sterpredicaat met 85 punten voor exterieur en 80 voor beweging.

Oh Darling (v. I’m Perfect STH) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Oramie Florence

In de andere groep van driejarige stermerries kwam de Jazz-dochter Oramie Florence H (uit Flooramie elite pref PROK van Florestan I, fokker dhr. Hazelhorst uit Diffelen) van J. Dikkema uit Scharmer op kop. “Dit is een goed ontwikkelde merrie met een aansprekende voorhand. Ze stapt goed en draaft met veel kracht, waarin ze echt kan overtuigen, en in galop mocht ze iets meer souplesse laten zien.”

New Legend Tettie RW

Nynke Tilma’s vierjarige Ebony-dochter New Legend Tettie RW werd verkozen tot kopnummer van de oudere dressuurmerries. Drie merries mochten terugkeren voor de eerste CK-rubriek van de dag. Alleen het kopnummer werd bevorderd tot voorlopig keur en daarmee was het een succesvol optreden van New Legend Tettie RW (Ebony uit Burberry Tettie stb van Sandro) van fokker Nynke Tilma uit Mensingeweer. ’s Ochtends had deze vierjarige merrie het sterpredicaat behaald met een bovenbalk van 80 punten voor exterieur en 75 voor beweging. “Deze merrie heeft een heel aansprekend model, ze is langgelijnd en heeft goede verhoudingen, een mooie schoft-/schouderpartij, sterke bovenlijn en correct fundament. In beweging valt ze vooral op met haar goede houding en ze is daarin voldoende krachtig.”

Acht jaar en ouder

Bij de acht jaar en oudere merries werd de enige deelnemer bevorderd. Dit betreft de tienjarige Hope of Glory (Supério uit Divemmie elite sport-dres PROK van San Remo) van fokker G. Nieboer uit Tripscompagnie. “Dit is een sympathieke merrie met een mooie voorhand, die voldoende correct fundament heeft en iets meer opwaarts gebouwd zou mogen zijn. Ze stapt makkelijk en met ruim voldoende lichaamsgebruik, in draf toont ze zich functioneel en beweegt ze met goede houding”, aldus jurylid Bart Henstra.

Bron: KWPN/Horses.nl