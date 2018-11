Imposantos zet hegemonie op overtuigende wijze voort

Imposantos was vorig jaar al de overtuigende winnaar van de hengstencompetitie klasse L. Vandaag in Kronenberg was goed te zien dat de hengst nog meer progressie had gemaakt. Met 89 punten liet de Wynton-zoon, die werd gereden door Bart Veeze, zijn concurrenten achter zich. Naast Imposantos mochten Indian Rock en In Style op stellen voor de prijsuitreiking.

Het jurykorps bestaande uit Gert van den Hoorn en Mariëtte Sanders kende bijna uitsluitend negens toe aan Imposantos, de hengst die vorig jaar via de Pavo Cup instroomde in het KWPN verrichtingsonderzoek en werd goedgekeurd met 89 punten. Het laagste cijfer, een 8,5, werd behaald op de galop. De jury gaf als aanmerking op deze gang dat de hengst soms iets vroeg op de voorhand land. Imposantos’ ruiter, Bart Veeze, traint sinds kort bij Eva Möller en deze trainingen leken in Kronenberg zijn vruchten af te werpen. De zwartbruine hengst liep met erg veel overtuiging en kracht door de baan.

Indian Rock tweede

Ondanks dat de jury nog wat aanmerkingen had op, met name de draf van, de Apache-nazaat Indian Rock mocht de hengst zich als tweede opstellen in de prijsuitreiking. Het jurykorps was van mening dat Indian Rock een goede verrichting liet zien. Op zowel de stap, draf als de harmonie werd een 8,5 behaald. In de draf mag de hengst achter nog iets sneller aantreden en iets meer van de hand af lopen, dit laatste aspect werd meegewogen in de harmonie. De galop van de hengst werd als zeer goed bestempeld en beloond met een 9,5. Samen met de totale indruk, die een negen waard was kwam het totaal op 88 punten.

Constante In Style derde

De door Renate van Uytert-van Vliet gereden In Style (v. Eye Catcher) liep een mooie harmonieuze constante verrichting. De hengst lijkt het afgelopen jaar wat aan kracht gewonnen te hebben. De jury roemde de beentechniek en de balans van de hengst, die af en toe wat scherper mag zijn in het achterbeen. Met louter 8,5-en kwam het eindtotaal op 85 punten. De ereronde moest het duo verstek laten gaan, omdat Renate in de klasse L met zowel Just Wimphof als Johnny Depp aan de start gaat verschijnen.

Eerste groep net buiten de prijzen

Iconic B werd vorig jaar derde in de eindstand van de klasse L. De Bon Bravour-zoon, die wordt gereden door Joyce Lenaerts, trapte samen met Imagine met Laura Reija in het zadel de wedstrijd in de klasse M af. Vooral de harmonie vond de jury echt een highlight van de combinatie Iconic B en Lenaerts. Dit onderdeel werd dan ook beloond met een negen. Op de andere onderdelen werd ook niet lager gescoord dan een acht. Het eindtotaal kwam daarmee uit op 84 punten, wat goed was voor een vierde plaats, net buiten de prijzen.

Imagine, die de verrichting samenliep met Iconic B, behaalde 82 punten. Door zijn eigenaresse Laura Reija werd de Chippendale-zoon voorgesteld. Deze zwarte hengst kreeg onder andere een negen voor zijn stap, achten voor de draf, galop en harmonie en de totale indruk was een 8,5 waard. Met 82 punten werd het duo vijfde.

Gedeelde plaatsen

De zesde plaats werd gedeeld met 81 punten door Dettori (v. Desperado), gereden door Hans Peter Minderhoud, en de door Femke de Laat voorgestelde Intro K (v. Apache). Ook de zevende plaats werd gedeeld, maar nu door drie hengsten. Er werden 77 punten gescoord door I’m perfect sth (v. Blue Hors Zack), Inclusive (v. Everdale) en Impression (v. Don Schufro).

Met twee punten minder volgde de Winningmood-zoon Il Divo, die een mooie 8,5 behaalde voor zijn stap, maar in de verdere verrichting iets meer activiteit in het achterbeen mag hebben. Inverness werd letterlijk de hekkensluiter van het gezelschap. De Everdale-zoon kwam niet alleen als laatste aan de start, maar eindigde ook op de laatste plaats. De hengst, die werd voorgesteld door Franka Loos had wat last van spanning, wat vooral de stap niet ten goede kwam. Door slechts een zes op dit onderdeel werd de score gedrukt. In de draf wist de bruine hengst wel te overtuigen met een 8,5. Totaal kwam het duo uit op 72 punten.

Bron: Horses.nl