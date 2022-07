In 1992 overleden Pretendent levert SK-topper: 85/85 voor Odijssee Prinses

Op de stamboekkeuring bij de Familie van Norel waren het overduidelijk de merrielijnen van de gastheren, die de boventoon voerden. Met 85/85 kreeg Odijssee Prinses de hoogste punten van de dag. Zij heeft een opvallende vader: de in 1992 overleden hengst Pretendent. Hij is de naamgever van het bedrijf van de Familie Van Norel, de Pretendent-hoeve, alwaar Odijsse Prinses is geboren.

Moeder Ivoorprinses is een ster-dochter van Cover Story. “Ondanks haar afstamming is ze een hele moderne, aansprekende, langgelijnde merrie met veel bloed”, start regio-inspecteur Marcel Beukers. “Een royaal ontwikkelde, rijtypische merrie met een sterk bovenlijn en veel merrieopdruk. Ze heeft een goede stap en draaft met heel veel techniek, heel constant met een mooie houding. Ze heeft weinig snelheid nodig om goed te kunnen draven. Daarbij is ze handig inde galoppade waarin ze goed kan schakelen.” Moeder Ivoorprinses is een halfzus van het Grand Prix-paard Eyecatcher waarmee Kyra Jonkers succesvol is bij de junioren.

Blue Hors Emilio

De tweede merrie die 85 punten kreeg voor haar bewegingen was Olivia I&S (Blue Hors Emilio uit Kolivia I&S vb van Chagall, fokker S. Rozendaal uit Putten). “Een jeugdige nog wat smalle merrie die nog wat bespiering mist maar wel heel hoogbenig is en goed in elkaar zit. Ondanks haar jeugd beweegt ze met veel kracht. Ze beweegt heel lichtvoetig en bergop met veel techniek. In de galop changeert ze makkelijk.”

Van Norel-hengsten

Een dubbele 80 kon de jury kwijt aan vijf merries. Orania is een dochter van Il Divo uit Kierania van Uphill. Zij werd gefokt door H. Pot uit Wittelte en gaat terug op de merrie Berania, de moeder van de KWPN- en Van Norel-hengsten Oscar en Kimberley. “Een langgelijnde, opwaarts gebouwde merrie met veel merrieopdruk. Ze beweegt met een goede houding, heel lichtvoetig waarbij vooral de stap opviel, daarvoor gaven we 85 punten.”

Dezelfde score kreeg Expression-dochter Oprah Winfrey. Fokker J. Spronk uit Wezep fokte haar uit Winfrey keur IBOP-dr van Oscar. “Een goed ontwikkelde, langgelijnde merrie met sterke verbindingen. De stap is goed van ruimte, de draf heeft veel techniek waarbij ze veel schoudervrijheid heeft en mooi bergop beweegt. Daarnaast heeft ze een makkelijke galoppade.”

Haar halfzus Odiliafee (uit Wonderfee keur EPTM-dr van Oscar, van de Familie van Norel) is eveneens een langgelijnde goed ontwikkelde merrie. “Ze heeft een mooi front, de croupe is iets plat, maar ze draaft heel lichtvoetig en blijft daarbij mooi bergop. Daarvoor kreeg ze dan ook 85 punten.”

Twee vierjarigen

Nog twee vierjarigen kregen die dubbele 80. Naomi II is een dochter van Il Divo uit Naomi Ceroon (ster pref prest v. Apollonios xx), de moeder van de KWPN-hengst Uphill. “Een langgelijnde merrie met veel uitstraling, een mooi front en een sterk ontwikkelde schoft. Ze heeft een sterke bovenlijn. De stap mocht iets resoluter maar voor de draf, galop en houding kunnen we allemaal 8-en kwijt. Hierin is ze heel lichtvoetig met een goed achterbeengebruik.”

Norazelma, is geboren bij A.J. Scholten in Emst en C. van Suijdam uit Oene. Zij is een dochter van For Romance uit Jolie Zelma ster PROK voorl. keur van Uphill. “Een aansprekende langgelijnde merrie met veel bloed. Ze is opwaarts gebouwd maar de hals mist iets bespiering. In draf toont ze veel techniek en in galop een heel sterk achterbeengebruik. Daarbij maakt ze een mooie houding.”

Bron: KWPN