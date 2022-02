In Beeld: Aangewezen springhengsten dag 2

van bezichtiging aangewezen van Jacquelien Horses 22 fotoserie. maakte Hengstenkeuring springhengsten van was voor Dag 2 en tweede heeft de Premium onderstaande opgeleverd. KWPN 2022 erbij Tartwijk de

VDL van v. Oreo Foto: Zoklahoma VDL Emilion) (Zirocco 187 Blue Tartwijk VDL x Jacquelien ES v. 159 het van Jacquelien (Nixon Foto: van Lolita ES Meulenhof Oberon van;t Tartwijk Mosito x Hellehof) Jacquelien Standing) Tartwijk van Man Obama 158 Last x Foto: Meulenhof van’t (Nixon v. Gracia ES ES Lindet 141 van Jacquelien x Tartwijk Umosa Foto: Cavalier) Oster v. (Jukebox 140 Hard Foto: (Jukebox v. Oerend Jacquelien Tartwijk Geneve Tolan) van x Kamille Foto: O’Malley v. VDL van Jacquelien (Jenssen Tartwijk faut) 137 il comme x Otto v. JB Foto: Nassau) Tartwijk JB Only (I’s x 129 Challenge Jacquelien van One Old Jacquelien Tennesse Shatterhand 108 Tartwijk x v. van TCS Foto: Voltaire) (Herakles Optimist 107 Ciao v. x Bella Caritano Foto: Tartwijk Z) (Herakles ES van Jacquelien de x (Heartbreaker Foto: Jacquelien Revel) Chardonnay) O’Macho VDP v. van Quidam 106 Tartwijk v. Kamille Hashtag Jacquelien (Heartbeat 105 Else Z Tartwijk Who van Comme il Foto: faut) x Tartwijk Z Carmensina (Halifax Foto: Corland) R.A. van’t x v. Hills Borough Kluizebos van 97 Jacquelien Molendreef) TN Tartwijk Foto: Quasimodo v. 96 vd van (Grandorado Jacquelien Otis x Hella Foto: x (Etoulon van Jacquelien Tartwijk v. 88 NN Cornado) Coletta Kannan) Jaymerald Trefle Tartwijk Ruytershof (Emerald Clover Foto: Gorly v. x 85 van du du van’t Jacquelien Ruytershof Yhe Jacquelien Kashmir van Foto: Itousche (Emerald van’t van 81 x Tartwijk v. Eternal Sunshine Schuttershof) PM Foto: 33 Jacquelien v. C x VDL Atendri Tartwijk Contender) van (Carrera VDL x Thoran-A 31 (Carrera van Gamanka-A Jacquelien Tartwijk Foto: Corland) v. Over Tartwijk the 30 Foto: v. x Dantos) Jacquelien (Carambole Ditsy Top van Itsy van Tartwijk Harley MB de v. and VDL) On x Koosje 13 Noblesse Foto: Jacquelien VDL On (Baltic Foto: Zirocco VDL Tartwijk Jeune (Baltic v. Origami Dame VDL 12 Blue) van Jacquelien x Jacquelien v. x Macoemba O.K, K.Macoemba VDL Foto: F-One USA) van (Arezzo Tartwijk

Horses.nl Bron: