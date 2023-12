In Beeld: Eerste bezichtiging dressuurhengsten dag vijf

van hierbij volgende was het dag Ermelo. aanwezig KWPN-Centrum de Tartwijk fotografe het de en eerste Horses.nl- dressuurhengsten van van was laatste bezichtiging op Vandaag de in Jacquelien fotorapportage. maakte de

Horses.nl/ Reinberg van Foto: x (Bloomberg 301 Cat.nr. Cachet – JB Jacquelien Tartwijk L) Monte M 304 Carlo (Blue Jacquelien TC van Tartwijk Rembrandt Hors Foto: – Cat.nr. Horses.nl/ Ziesto) x Red Daily Horses.nl/ Foto: x van Jacquelien (Blue TC Cat.nr. – Hors Carlo Tartwijk Diamond) 305 Spirit Monte van Cat.nr. NN – Foto: Desperados Jacquelien x (Dancier Tartwijk 321 FRH) Horses.nl/ Gold (Las x 450 Apache) X Tartwijk Cat.nr. Richwood Horses.nl/ Vegas – Foto: Jacquelien van Don Cat.nr. van (Las Gregory) Jacquelien Tartwijk Vegas J 452 Foto: Ramiera-De Horses.nl/ x Bordeaux) Grande Vegas van Foto: 457 Horses.nl/ Jacquelien Cat.nr. Tartwijk Rio x – (Las De x Niro) Cat.nr. DM 458 Vegas Jacquelien Tartwijk Foto: – Money van Real (Las Horses.nl/ Renoir Zack) Cat.nr. Foto: Horses.nl/ Tartwijk van (Le Hors Blue Jacquelien 463 Formidable – x Rumble Horses.nl/ to 466 Foto: x Jacquelien Formidable Cat.nr. Ready – Tartwijk (Le van Ampere) Cat.nr. U.S. Horses.nl van Jacquelien Radetzky – (Lennox / Foto: Negro) 472 H Tartwijk x Cat.nr. Tartwijk Foto: (Lord Jacquelien Romantic van Horses.nl/ x – 478 Dorado) Raffi van x 480 ( Mac Tartwijk Horses.nl/ – Toto jr) Rico Foto: Jacquelien Glock’s Cat.nr. Madison – Rio Cat.nr. x Toto Tartwijk Jr) Foto: (Masterpiece Horses.nl/ Taonga Glock’s Taonga Jacquelien 482 van I) Foto: (Morricone x van I Racoon Tartwijk Horses.nl/ – Cat.nr. Florencio Jacquelien 487 DSV Horses.nl/ Foto: Jacquelien Knight x For 540 I) Tartwijk Romance van Cat.nr. (Vivino – Red

Overzichtspagina

Bron: Horses.nl