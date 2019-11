In Beeld: Eerste bezichtiging Gelderse- en springhengsten dag 1

Op de eerste dag van de eerste bezichtiging voor de KWPN Hengstenkeuring in 's-Hertogenbosch werden er op woensdag 27 november acht springhengsten en vier Gelderse hengsten doorverwezen naar de tweede bezichtiging. Paardenkrant-fotografe Melanie Brevink-van Dijk was aanwezig en maakte een fotosessie van deze hengsten.

Bron: Horses.nl

