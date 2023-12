In Beeld: Eerste bezichtiging springhengsten dag twee

eerste Jacquelien onderstaande maakte KWPN en 21 fotoserie. Op Ermelo voor kregen Horses.nl-fotografe in Hengstenkeuring springhengsten van de hengsten voor vandaag Bosch. in was erbij Den Tartwijk uitnodiging bezichtiging van de een dag de tweede

Foto: Lasino). Horses.nl/Jacquelien Cat.nr. (Alicante Tartwijk – 6 HBC Ragnar van x van SPS Cat.nr. Horses.nl/Jacquelien x Contendro). Azraff Tartwijk 7 – Foto: Z Star (All Redford Chacoon Horses.nl/Jacquelien 10 van Foto: Cat.nr. (Arezzo Tartwijk VDL VDL Blue). – x Foto: Impressive VDL x Cat.nr. Tartwijk VDL). – VDL 11 van (Arezzo Horses.nl/Jacquelien Garos Roland Cat.nr. Horses.nl/Jacquelien Foto: – (Baltic Riwyruso van H 16 x VDL Corland). Tartwijk – van Foto: 17 Tartwijk Vleut). Cat.nr. (Bustique x Horses.nl/Jacquelien Ropario SK van 18 Lenboarch Grandorado x – TN). Cat.nr. Cupido Foto: Z Fan (Caesar Horses.nl/Jacquelien Tartwijk 19 de Semilly). Horses.nl/Jacquelien Dassenheide x – Cat.nr. Caribou Z Tartwijk Diamant Foto: (Carbiz van vd 20 van x (Carrera VDL Dulf Foto: Bisschop). Tartwijk van den van Kattenheye Cat.nr. Horses.nl/Jacquelien – Vic-K Tartwijk (Chacco-Blue van Reaction van Cat.nr. – Studutch 30 Foto: Heartbreaker). x Horses.nl/Jacquelien W ’t Tartwijk van Denzel de Horses.nl/Jacquelien Ravello – van Meulenhof). vh (Dourkhan x Hagenhorst Hero 57 Foto: Cat.nr. Tartwijk – van Seigneur x Echo van ’t Foto: (Aganix Spieveld). Cat.nr. 3 Aranix du Horses.nl/Jacky Rising Z Foto: (Chacco-Blue x 23 van Cat.nr. Tartwijk Horses.nl/Jacky Vaccobreaker-M – Heartbreaker). Z x het – Diamant 25 (Chacco-Blue van Horses.nl/Jacky van Gebergte Cognac Tartwijk Semilly). de Cat.nr. Foto: van Blue 26 Tartwijk Z Horses.nl/Jacky Out Cat.nr. Foto: (Chacco-Blue Check x – Heartbreaker). Horses.nl/Jacky Ruzgar Cat.nr. x Tartwijk 32 Foto: VII Zambesi). (Chacfly van – S Tartwijk de Foto: Rammstein Cat.nr. van x van Zeshoek). (Comthago Horses.nl/Jacky Eldorado 38 – L 40 Raminko Quite Foto: x Tartwijk Horses.nl/Jacky (Conthargos – Easy). van Cat.nr. Ringo van Tartwijk 132 van ’t (O’Neill Horses.nl/Jacky x Eigenlo Numero – Foto: Starr Cat.nr. Uno). Cornet Cat.nr. – Horses.nl/Jacky Tartwijk x van Romantico Foto: Obolensky). RM 71 (Grandorado TN Tartwijk Emerald Ruytershof). van x – (Luigi Foto: d’Eclipse van Cat.nr. ’t Horses.nl/Jacky Raptor 114 ADC

eerste bezichtiging Overzichtspagina

dag 2 Uitslag springhengsten

Horses.nl Bron: