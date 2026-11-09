In Beeld: Eerste zadelpresentatie springhengsten KWPN Najaarsonderzoek 2026

Op de eerste zadelpresentatie annex zadelkeuring voor springhengsten werden op 4 november 2026 bij het KWPN 26 hengsten voorgesteld: twintig aangewezen hengsten en zes hengsten die werden voorgesteld op de zadelkeuring. Slechts twee hengsten daarvan werden beoordeeld door de jury, de andere vier nemen vrijwillig deel. Van de twee zadelkeuringshengsten werd er één aangewezen: de door Julius-Peter Sinnack gefokte Epaillard von Barlo (Emerald van ’t Ruytershof uit de moeder van United Touch S) van combinatie Aaldering-Swelheim. Jacquelien van Tartwijk was aanwezig en maakte onderstaande fotoserie.
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FotoserieHorses.nl/Jacky x 5 – Zirocco Tartwijk Cat.nr. VDL). van Foto: Tapardi Blue (ApardiPutte). ter van x 20 Elvis Thorbecke Tartwijk (Carthago HBC Cat.nr. Foto: Horses.nl/Jacky –TN (Chacoon Tartwijk Putte). Foto: Crescendo Blue Horses.nl/Jacky ter x van 30 – Elvis Cat.nr.Foto: Horses.nl/Jacky Theodor 41 il van – Colbert). Tartwijk faut Cat.nr. (Comme xCat.nr. Costello 44 – Tartwijk x VDL). Horses.nl/Jacky Carrera Foto: VDL van (ComthagoCat.nr. van (Conthargos BH Tabasco – Horses.nl/Jacky Tartwijk x 51 Foto: Cumano).Foto: x Lou Horses.nl/Jacky Lou Tartwijk (Darry van – Indoctro). Cat.nr. 57 Tarryx Casall). Foto: Tartwijk Horses.nl/Jacky van – Cat.nr. Dalmore 62 (DiaradoHorses.nl/Jacky 78 (Emerald Tartwijk x van Turfhorst Toulon). Edinburgh Cat.nr. Foto: –– x 81 (Emerald Horses.nl/Jacky FK Untouched). van Foto: Cat.nr. Tartwijk Precial EditionTriomphe (Eplaiser Tartwijk Tsunoda Horses.nl/Jacky – Heike van 82 Foto: de Cat.nr. Muze). ’t van xTartwijk Istar Foto: Ami 92 Horses.nl/Jacky VN x – van Cat.nr. Z). (IpstharWarrant). Cat.nr. van Smileyway x HB Tartwijk (Highway Foto: TN 96 – Horses.nl/JackyLeonardo Foto: Cat.nr. VDL (Landino Tartwijk de van de 100 – van Semilly). x Watering Diamant Horses.nl/Jackyde 103 Roosakker x Kyoto Special ’t van Muze). van Eurohill (Kassander Tartwijk – I’m Cat.nr. Foto: Horses.nl/JackyCat.nr. Tango 106 Foto: (Mattias Numero x Tartwijk Horses.nl/Jacky van – Uno).Quidam in (Next Horses.nl/Jacky 124 Line Timeless de Cat.nr. – Tartwijk Revel). van x Foto:Horses.nl/Jacky (Oerend H&H Kallmar 131 Cat.nr. Taco – HBC x VDL). Foto: Hard Tartwijk van(Sambucci – x VDL). Horses.nl/Jacky Street de Sense VDL 141 Tartwijk Blue van Muze Cat.nr. Zirocco Foto:Watermolen Horses.nl/Jacky Foto: van (United Cornet x van Obolensky). de 150 – Tartwijk Spirit Touch S Cat.nr.Cardento). Blue Tiesto Horses.nl/Jacky van x VDL (Zirocco – Tartwijk 152 Foto: Cat.nr.Horses.nl/Jacky van Epaillard Tartwijk – Barlo Lux (Emerald Z). von Cat.nr. x Foto: 901Classico Cat.nr. Blue). van Horses.nl/Jacky Chacoon x PS – (Empure Tartwijk El Foto: TN 903904 Chacoon Cat.nr. Horses.nl/Jacky Coldplay Foto: Tartwijk van x (Casallco Blue). TN PS –
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