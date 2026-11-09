In Beeld: Eerste zadelpresentatie springhengsten KWPN Najaarsonderzoek 2026

Savannah Pieters
In Beeld: Eerste zadelpresentatie springhengsten KWPN Najaarsonderzoek 2026 featured image
Cat.nr. 141 - Street Sense VDL (Sambucci de Muze x Zirocco Blue VDL). Foto: Horses.nl/Jacky van Tartwijk
Door Savannah Pieters

Op de eerste zadelpresentatie annex zadelkeuring voor springhengsten werden op 4 november 2026 bij het KWPN 26 hengsten voorgesteld: twintig aangewezen hengsten en zes hengsten die werden voorgesteld op de zadelkeuring. Slechts twee hengsten daarvan werden beoordeeld door de jury, de andere vier nemen vrijwillig deel. Van de twee zadelkeuringshengsten werd er één aangewezen: de door Julius-Peter Sinnack gefokte Epaillard von Barlo (Emerald van ’t Ruytershof uit de moeder van United Touch S) van combinatie Aaldering-Swelheim. Jacquelien van Tartwijk was aanwezig en maakte onderstaande fotoserie.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 10,95 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant