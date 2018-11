In Beeld: Hoofd- en standfoto’s hengsten verrichtingsonderzoek

Melanie Brevink-van Dijk was deze week op het KWPN-centrum in Ermelo en maakte hoofd- en standfoto's van de nog deelnemende dressuur- en springhengsten aan het verrichtingsonderzoek. Zaterdag 24 november is de eindpresentatie en wordt bekend welke hengsten worden goedgekeurd voor de KWPN-dekdienst.