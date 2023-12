In Beeld: Hoofd- en standfoto’s springhengsten KWPN Najaarsonderzoek 2023

examen deelnemen het twintig het de verrichtingsonderzoek. Brevink-van die Dijk springhengsten Ermelo Melanie KWPN-centrum van maandag standfoto’s hoofd- op aan in het aanstaande en maakte van

Cat.nr. 002 – Portlaw Seigneur du Keizersberg (Aganix xx x Kreator). Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk
Cat.nr. 003 – Utoki of the Paddocks (Catoki x Corofino). Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk
Cat.nr. 006 – TCS Blue Crown Poseidon (Chacoon Blue x Z). Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk
Cat.nr. 007 – Namelus Pinacolada van Seldsum (Dominator Z x R). Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk
Cat.nr. 008 – Pepper van 't Ruytershof (Emerald x Corland). Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk
Cat.nr. 009 – Pole Position USA (F-One USA x Spartacus). Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk
Cat.nr. 010 – Fusain du Sang Pur (F-One USA x Defey). Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk
Cat.nr. 011 – Paddington van de Marshoeve VDL (Grand Slam VDL x Tenerife). Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk
Cat.nr. 014 – Power Man (Jukebox x Rascin). Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk
Cat.nr. 016 – Power Pool (Liverpool x Jacomar). Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk
Cat.nr. 017 – Chin Chin Drummer (Diamant de Semilly x Chin). Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk
Cat.nr. 018 – Pim HBC (Apardi x Cantos). Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk
Cat.nr. 021 – Tattoo TN van het H & DB Schaeck (Parfait x Kannan). Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk
Cat.nr. 023 – Agalandro Keizersberg (Aganix du Seigneur x Colandro). Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk
Cat.nr. 024 – Muscaris Kalone JM (Ermitage Kalone x Telstar d'Ariel). Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk
Cat.nr. 025 – Cycloon E R&D (Chacoon Blue x Star Z). Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk
Cat.nr. 026 – Blue Cero TN (Chacoon Blue x Balou du Rouet). Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk
Cat.nr. 027 – Sambucci Scendro (Hunter's Vigo de Muze x d'Arsouilles). Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk
Cat.nr. 028 – Harley On and On MB VDL (Baltic VDL x VDL). Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk
Cat.nr. 029 – Luigi de Zeijerweg (Luigi d'Eclipse x Nabab de Reve). Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk

Najaarsonderzoek KWPN Overzichtspagina 2023.

