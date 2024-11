In Beeld: Hoofd- en standfoto’s springhengsten KWPN Najaarsonderzoek 2024

springhengsten aan van maakte Ermelo het het zaterdag deelnemen het examen negen die op van standfoto’s Dijk KWPN-centrum de Brevink-van en in hoofd- Melanie verrichtingsonderzoek. aanstaande

Cat.nr. 1 – Azraf SPS Z (All Star x Contendro). Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk
Cat.nr. 3 – Cognac van het Gebergte Z (Chacco Blue x Diamant de Semilly). Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk
Cat.nr. 5 – Crown D (Diamant de Semilly x Regulus Z). Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk
Cat.nr. 6 – Elfhaban Z (Elfra x Hos d'O). Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk
Cat.nr. 11 – Rich and Royal (Mumbai x Crunch). Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk
Cat.nr. 19 – Cartier Bay Z (Chacco Blue x Montender). Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk
Cat.nr. 16 – Pacorro TN (Grandorado x Caretino). Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk
Cat.nr. 17 – Pachino ES (La Costa ES x Stakkato Gold). Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk
Cat.nr. 23 – Check Out Blue Z (Chacco Blue x Heartbreaker). Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk

Foto’s: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk

