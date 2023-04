In Beeld: Springhengsten voorjaarsonderzoek 2023

Brevink-van vrijwillig voorjaarsonderzoek hengsten. fotoserie examen via Bekijk nemen Horses springhengsten (waarvan 2023. standfoto’s hoofd- op en Horses.nl-fotografe driejarige dertien en de vierjarige onderzoek) van zaterdag één het 22 springhengsten maakte Premium. vijf Acht van deel aan de Melanie het Dijk aanstaande april

004 Obolensky VDL x Colorado Foto: – Cat.nr. Argentinus). Horses.nl/Melanie (Cornet Dijk Brevink-van Z (Cornet Colorado Brevink-van 004 Dijk – Foto: Z Argentinus). Horses.nl/Melanie Cat.nr. x VDL Obolensky x van Nabab Usmano Brevink-van Reve). – Horses.nl/Melanie (Hardrock de 005 Dijk Z Cat.nr. Merelsnest Foto: ’t Dijk Foto: (Hardrock Brevink-van ’t Nabab van x Merelsnest Cat.nr. – Horses.nl/Melanie 005 Usmano Z de Reve). – Horses.nl/Melanie Dijk (Kallmar VDL Cat.nr. VDL 007 VDL). x Harley Brevink-van Foto: Primeur Horses.nl/Melanie Harley 007 VDL Brevink-van Foto: Primeur – VDL). (Kallmar VDL Cat.nr. Dijk x Horses.nl/Melanie Brevink-van Power R). x – Dijk Sam Cat.nr. (Kannan Foto: of 009 Jr. Zsazsa Power Foto: Zsazsa Jr. – Sam Horses.nl/Melanie R). Cat.nr. x (Kannan of 009 Dijk Brevink-van de 012 Cat.nr. Foto: Dijk Piqué – d’Arsouilles). Vigo (Panenka x Kalvarie Horses.nl/Melanie Brevink-van d’Arsouilles). Piqué Dijk Foto: – 012 Cat.nr. x de Vigo Kalvarie (Panenka Horses.nl/Melanie Brevink-van Foto: Brevink-van Pharao Horses.nl/Melanie – d’Arsouilles x Cat.nr. 014 Indoctro). (Vigo Dijk Brevink-van x Horses.nl/Melanie Indoctro). 014 Pharao – Cat.nr. d’Arsouilles Foto: Dijk (Vigo – Blue Brevink-van VDL Zirocco Origami (Baltic Cat.nr. Horses.nl/Melanie VDL). Foto: VDL x 015 Dijk x – Origami Horses.nl/Melanie (Baltic 015 Brevink-van Zirocco Foto: VDL Cat.nr. Blue Dijk VDL VDL). Foto: Cat.nr. Prince Chin 018 Dijk Horses.nl/Melanie x – (Hermantico Our Brevink-van Chin). TR – Chin Brevink-van Foto: Chin). Cat.nr. TR x (Hermantico Horses.nl/Melanie Our Dijk Prince 018 Dijk Luigi Foto: de Z – 019 Reve). van d’Ecplise Nabab Horses.nl/Melanie de Cat.nr. x Zeijerweg Brevink-van (Luigi – de 019 Z Horses.nl/Melanie Reve). Brevink-van d’Ecplise de Nabab Zeijerweg van Cat.nr. x (Luigi Luigi Dijk Foto: Semilly Obolensky). Cornet de (Diamant Foto: – Spot On Horses.nl/Melanie 022 Cat.nr. Dijk Brevink-van x the Foto: Brevink-van Spot (Diamant Semilly Cat.nr. de On the Dijk Obolensky). – Cornet Horses.nl/Melanie x 022 x Z Foto: Cat.nr. VDL – Toledo Dijk Brevink-van Chellano). (Tobago 024 Horses.nl/Melanie – Cat.nr. Foto: Horses.nl/Melanie VDL Brevink-van (Tobago Chellano). Z Dijk 024 Toledo x 025 de Vagabond la Cat.nr. (Kitt Dijk Pomme). Horses.nl/Melanie Foto: Brevink-van x – Porsche SB SIH Vagabond Foto: Cat.nr. de x 025 (Kitt Horses.nl/Melanie SB – SIH Brevink-van la Pomme). Porsche Dijk Popino-Larus (Gaspahr Dijk x – Voltaire). Brevink-van Horses.nl/Melanie Cat.nr. Foto: 026 026 (Gaspahr – Dijk Voltaire). Cat.nr. x Popino-Larus Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van

Voorjaarsonderzoek Overzichtspagina 2023. KWPN

Brevink-van Dijk Melanie Foto’s:

Horses.nl Bron: