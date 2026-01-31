In Beeld: Tweede bezichtiging dressuurhengsten dag 2

Petra Trommelen
In Beeld: Tweede bezichtiging dressuurhengsten dag 2 featured image
Cat.nr 399 (Toto jr x Apache) Foto: Melanie Brevink-Van Dijk
Door Petra Trommelen

Vanmorgen zijn er op de tweede bezichtiging voor de KWPN Hengstenkeuring 2026, net als gisteren, 23 dressuurhengsten aangewezen. Fotografe Melanie Brevink-Van Dijk was erbij en maakte voor Horses Premium onderstaande fotoserie.


