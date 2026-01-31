In Beeld: Tweede bezichtiging dressuurhengsten dag 2

Vanmorgen zijn er op de tweede bezichtiging voor de KWPN Hengstenkeuring 2026, net als gisteren, 23 dressuurhengsten aangewezen. Fotografe Melanie Brevink-Van Dijk was erbij en maakte voor Horses Premium onderstaande fotoserie.
(ook link: https://www.horses.nl/foto-bestellen/. verboden! foto’s voor overname foto’s kan u Let via bestellen Dat copyright, rust op op: deze social media)? Wilt deze
Brevink-Van Westpoint) PS (Expectation Melanie Foto: x 347 Cat.nr Dijkx 324 Melanie (Dream Boy Foto: Cat.nr Totilas) Dijk Brevink-VanCat.nr Foto: Dijk (Bonds Melanie 309 Jazz) x Brevink-VanUS Brevink-Van Cat.nr Foto: (Dante Vivaldi) x 312 Melanie Dijkx Millennium) Melanie (Dream Brevink-Van 323 Boy Cat.nr Foto: DijkMelanie McLaren x Brevink-Van Dijk Cat.nr (Total Negro) 523 Foto:Desperados) Foto: Hope Cat.nr 519 Dijk (Total x Melanie Brevink-VanBrevink-Van Jazz) Melanie Dijk Foto: (Sanceo Cat.nr x 502Melanie Foto: Vivaldi) Dijk (Toto Cat.nr jr Brevink-Van x 824Dijk 399 Cat.nr Apache) Foto: Melanie jr (Toto x Brevink-Vanx jr Foto: Brevink-Van Dijk Jazz) Melanie (Glock’s 395 Cat.nr TotoCat.nr (Kjento Melanie x Krack Brevink-Van C) 420 Foto: DijkMatcho) Ferrero Dijk (For Brevink-Van Foto: 374 Don x Cat.nr MelanieDijk Good) Melanie 467 Cat.nr (New Orleans Feel Brevink-Van Foto: xMelanie (My Blue Franklin) Foto: Hors x 456 Dijk Cat.nr Santiano Brevink-VanFoto: Dijk Cat.nr x Santiano 453 Brevink-Van Melanie (My Blue Hors Riccione)Orleans x (New Dijk Arlando) Melanie 468 Brevink-Van Foto: Cat.nrFoto: Brevink-Van Desperados) x (Neil Melanie Dijk 464 Cat.nrx Brevink-Van Dancier) 822 Dijk US (Extreme Foto: Cat.nr MelanieBrevink-Van Dijk 352 x Melanie Foto: (Extreme US Florencio) Cat.nrBlue Foto: Gun Top US Dijk Melanie Hors x Cat.nr (Extreme SQBS Kingston) 354 Brevink-Van421 Très Brevink-Van Melanie Dijk x Foto: Fürst Cat.nr Beau Romancier) (KytonFoto: Daily Melanie Brevink-Van Diamond) Dijk x Cat.nr 494 (Osaka
