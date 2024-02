In totaal 46 dressuurhengsten door naar verrichtingsonderzoek

Op de slotdag van de KWPN Stallion Show hebben 21 dressuurhengsten een uitnodiging gekregen voor het verrichtingsonderzoek. Dat brengt het totaal op 46 hengsten, inclusief de Lichte Tour-hengst Vaderland.

Nadat er gister al 25 hengsten zijn uitgenodigd voor het verrichtingsonderzoek, kon de hengstenkeuringscommissie daar vandaag nog 20 driejarige en één oudere hengst aan toevoegen. De Lichte Tour-hengst Vaderland (v. Vitalis) kreeg twee zonen aangewezen en verdiende zelf een uitnodiging voor het vijf dagen durende karakteronderzoek. Dinja van Liere stelde hem voor onder het zadel.

Kwaliteit in de breedte

Uit zijn eerste jaargang kreeg Blue Hors Monte Carlo TC twee zonen aangewezen en ook van Glamourdale (3), Kjento (2), Lantanas (3) en Le Formidable (2) zijn meerdere zonen aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. ”We hebben een koppel heel complete hengsten kunnen aanwijzen en ook gezien de bloedlijnen, en de variatie daarvan, hebben we alle reden om met veel vertrouwen uit te kijken naar het verrichtingsonderzoek”, vertelt voorzitter Bart Bax. ”De lijn die we in de eerste bezichtiging hebben uitgezet, hebben we hier in Den Bosch goed kunnen vasthouden en zo zijn we tot een mooi aantal van 46 hengsten uitgekomen. We laten ons nooit leiden door aantallen maar dit is wel kenmerkend voor de goede kwaliteit in de breedte.”

Premiehengsten

Vandaag werden drie hengsten uitgenodigd voor de presentatie van de premiehengsten powered by Knegt:

– Rayano (Glamourdale uit Kalista elite IBOP-dres D-OC van Cum Laude, fokker H. Verthriest uit Nevele) van Van Olst Horses

– Rumble VDK (Lantanas uit Cantasia ster pref PROK van Negro, fokker H.R.J. Vorselen uit Thorn) van Van Olst Horses en Domoplan uit Brno-Mesto

– Rome USB (Vaderland uit Halina ster prok D-OC van Zambuka, fokker S.D.M. Beckers uit Roermond) van Stal Brouwer en Joop van Uytert

Bron: KWPN