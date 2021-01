Independent Little Me is KWPN Gelders Paard van het Jaar

De door Marc Rothengatter en Renata van Steijn gefokte Independent Little Me (Uno Don Diego x San Remo) is KWPN Gelders Paard van het Jaar geworden. De hengst van de familie Van Eeuwen kreeg de meeste publieksstemmen.

Independent Little Me werd op driejarige leeftijd kampioen op de KWPN Hengstenkeuring. Op zesjarige leeftijd nam hij deel aan het WK Jonge Dressuurpaarden. In 2020 werd hij onder Dinja van Liere KNHS Indoorkampioen in de klasse Z2. Afgelopen september wonnen ze zilver op het NK Dressuur in de klasse ZZ-Zwaar.

Vanaf dag één speciaal

“Hij is voor ons natuurlijk al vanaf dag één heel speciaal. We hebben hem als veulen op de Veulenveiling Borculo verkocht aan Julie van Eeuwen en hij is zich altijd goed blijven ontwikkelen. We volgen hem op de voet en Dinja houdt ons ook altijd op de hoogte”, vertelt fokker Renata van Steijn.

Goede klik

Van Steijn adviseerde de familie Van Eeuwen destijds om Independent Little Me naar zijn amazone Dinja van Liere te brengen. “Ik heb altijd goed contact met Julie van Eeuwen gehad en toen ze mij vroeg of ik een fijne ruiter voor Independent Little Me wist, hoefde ik niet lang na te denken. Dinja van Liere heeft altijd geweldig gepresteerd met Capri Sonne Jr. en voelde gelijk een hele goede klik met zijn halfbroer.”

Bron: KWPN