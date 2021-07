Indian Rock levert nummer 1 en 3 op CK Zuid-Holland, 9 merries naar NMK

Op de Centrale Keuring van Zuid-Holland speelde Ad Valk weer een centrale rol. Hij had met Nikita CVT (Indian Rock x Wynton), gefokt door Carlo van Trierum, de kampioen aan het touw en ook de nummer 3 Nalien (Indian Rock x Krack C). In totaal mogen negen merries naar de NMK.

Vrijdag stonden tijdens de hele keuringsdag Marcel Beukers en Petro Trommelen in de baan. De laatste verwoordde als voorzitter van de regio Zuid-Holland hun keuze voor de kampioen: “Het was genieten voor ons als jury. Allemaal goed ontwikkelde paarden met veel beweging. Ze waren aan elkaar gewaagd, dus in die zin was het voor ons ook lastig kiezen. We vonden ze in ieder geval zo goed, dat we ze allemaal een uitnodiging voor de NMK hebben gegeven. We hebben in Zuid-Holland gekozen voor de meest complete kampioen vandaag.”

Nikita CVT

Die meest complete merrie was Nikita CVT van f/g Carlo van Trierum uit Den Hout en mede geregistreerde Ad Valk uit Gorinchem. “Een hele mooie, lang gelijnde merrie met een fraaie halsvorm, een goede schoft- en schouderpartij en met een correct gesteld en hard fundament. Draven deed ze gisteren voor een 9 en ook vandaag liet ze haar techniek en sterke achterbeen iedere keer opnieuw zien”, aldus de jury. Vader van deze 1.72 metende bruine was Indian Rock. Deze deed goede zaken in Heerjansdam, want hij had nog twee dochters in de finale. Nikita CVT komt uit elitemerrie Dikita (v.Wynton). Zij is uitgebracht in de Z2-dressuur. Grootmoeder, de preferente keurmerrie Nikita liep zelf ZZ-Zwaar-dressuur en haar zoon Forlan (v.Jazz) werd tijdens de Hengstenkeuring in 2013 verkocht aan Sven Rothenberger en vervolgens aan Andreas Helgstrand. Hij won als zevenjarige zijn rubriek op de Gothenburg Horse Show en is inmiddels gestart in de Prix st. George. De score voor Nikita CVT bedroeg tijdens haar stamboekopname 85 voor zowel exterieur als beweging.

Naturel Ieni K van Korver

Als nummer twee mocht opstellen: Naturel Ieni K, een dochter van Vitalis. De royaal ontwikkelde merrie is gefokt en staat geregistreerd bij de oud-voorzitter van het KWPN, Siem Korver uit Rhenen. Ook zij liet een dag eerder 85 punten noteren voor zowel haar exterieur als haar beweging. Petro: “Een lang gelijnde merrie met een goede bovenlijn en een opvallend front. Stappen doet ze actief en ruim. In draf heeft ze een mooie beentechniek. Wat opvalt is dat ze in de wendingen geen snelheid nodig heeft om in balans te blijven.” De donkerbruine merrie heeft als moeder, de preferente elitemerrie Wandarieni (v.Rhodium). Ze komt uit dezelfde moederlijn als Immens-Ieni K (v.Dreamboy), die als driejarige kampioen werd van de regio Utrecht en Kwieni K, die als driejarige derde werd in de finale van dezelfde regio.

Nalien

Het optreden van Nalien, een dochter van Indian Rock, leverde een derde plaats op in de finale. “Een echt dressuurpaard met charme en veel rasuitstraling”, zo omschreef de jury haar, “Ze beschikt over goede verhoudingen in haar lichaam, heeft een actieve stap en een fijne galoppade. Draven doet ze lichtvoetig en met de schoft omhoog. Voor een hogere klassering had ze op het straatje even iets rechter mogen gaan. Nalien scoorde tijdens haar stamboekopname 80 voor exterieur en 85 voor beweging. Ze is van fokker en geregistreerde Gerard de Bruyn uit Schelluinen en Ad Valk uit Gorinchem. Haar moeder is de preferente Zarlien (v.Krack C).

Nuranja

Aansluiten als vierde mocht Nuranja (v.Governor) van f/g familie Andeweg uit Randwyk. Vader Teunis en zoon Jordy renden zich als voorbrengers in Heerjansdam twee dagen de benen onder het lijf uit, maar vonden ook nog tijd om dat goed te doen met hun eigen paard. Nuranja is door een klap tijdens de opfok een oog verloren, maar gelukkig is deze geweldenaar nu een voorlopig keurmerrie en kan worden ingezet voor de fokkerij. Haar moeder is de elitemerrie Zoranja (v.Sir Sinclair). Deze is tevens de moeder van het Lichte Tour-paard Igby en de voor verschillende stamboeken goedgekeurde Dondersteen en Looney Tunes. Haar beide halfbroers, Harmony’s Eclectisch en Bingo worden uitgebracht in de Grand Prix-dressuur. Nuranja is een goed ontwikkelde en lang gelijnde merrie met een mooie bovenlijn. Bewegen doet ze sterk, met veel techniek, afdruk en souplesse, en altijd met de schoft naar boven.

Norona en Noa

Beide dagen kwam haar fokker, de heer Wolfswinkel uit Ermelo naar Heerjansdam om de verrichtingen van Norona gade te slaan. Haar score van 80 voor exterieur en 85 voor beweging tijdens de stamboekopname op donderdag was natuurlijk al reden tot vreugde. De vijfde plaats tijdens de finale en de uitnodiging voor de NMK maakten vrijdag het feest compleet af. De dochter van Franklin staat geregistreerd bij Michelle Valkenburg in Pijnacker. Ze komt uit elitemerrie Gorona (v.Uphill). “Een charmante merrie met een echte merrieopdruk en een fraai front. Bewegen doet ze met veel techniek en een heel sterk achterbeen. Ze zou iets royaler ontwikkeld mogen zijn”, legde de jury uit. Als zesde in de finale eindigde Noa, een dochter van Fürstenball uit Wabola (elite pref prest Ibop(dr) v.Krack C) van f/g Evelien Trouwborst-Dumoré uit Standdaarbuiten. De moederlijn van deze merrie is opvallend predicaatrijk. Voor zowel exterieur als beweging scoorde Noa tijdens haar stamboekopname 80. Het jurycommentaar luidde: “Een merrie die goed kan stappen, lichtvoetig en ruim draaft, makkelijk galoppeert met veel afdruk en houding. Voorzien van een hard fundament, maar wel een fractie week gekoot.”

Nog een Indian Rock

Met 80 punten voor exterieur en 85 voor beweging verdiende Nova uiteraard een plaats in de finale. Hierin eindigde de dochter van Indian Rock als zevende. De bruine merrie komt uit stermerrie Flame (v.Lord Loxley), die uitgebracht is in de klasse ZZ-Licht. Nova is gefokt en staat geregistreerd bij Arie Hamerpagt in Nieuwland en mede geregistreerde is Ad Valk. Een charmante merrie met een mooie merrieopdruk. In beweging laat ze veel houding zien, draven doet ze lichtvoetig en met een mooie techniek. In galop toont ze afdruk en sprong. Voor een hogere klassering mocht ze volgens de jury even wat langer gelijnd zijn.

Skovens Rafael uit Fanita

Eveneens een bijzondere verschijning was de nummer acht van het gezelschap: Nikita, een royaal ontwikkelde dochter van Skovens Rafael. “Een scherpe merrie met veel uitstraling, die heel overtuigend bewoog. Lichtvoetig, met veel buiging en techniek en met een goed gebruik van haar lichaam. Alleen zou ze in de wendingen een fractie meer balans kunnen laten zien”, zo verwoordde de jury haar klassering. Nikita van f/g Ad Valk is van goede komaf, haar moeder de Lichte Tour- en keurmerrie Fanita (v.Vivaldi) komt uit Sarita (elite pref prest v.Havidoff) en is dus een volle zus van de voor verschillende stamboeken goedgekeurde en Grand Prix-dressuurhengsten Chinook en Desperado N.O.P. Voordat Fanita werd verkocht was ze winnares van de Pavo Cup en behaalde maar liefst een score van 95 voor haar IBOP, waaronder een 10 voor draf. Na verkoop verhuisde ze naar Zweden. Hier werd ze doorgetraind voor de sport, maar kwam door een blessure tijdelijk op rust te staan. In die periode zijn er succesvol drie embryo’s van haar gespoeld, uit een daarvan is de KWPN-goedgekeurde Neil (v.Governor) geboren en ook dus deze Nikita.

Hekkensluiter van het gezelschap was Nennevanck PP, een dochter van de aangewezen Jakarta, die in dit keuringsseizoen al zijn visitekaartje heeft achtergelaten. De jeugdige donkere vos is gefokt bij stal Poppelaars in Heusden en staat geregistreerd bij Judith van der Pols uit Abbenbroek en Marije de Lange uit Hellevoetsluis. Een goed ontwikkelde merrie met een heel mooi front en dito schoft en schouderpartij. Voorzien van een correct en hard fundament. Ze beweegt met ruim voldoende lichaamsgebruik, maar in die beweging overtuigde ze ons gisteren meer dan vandaag”, zo besloot de jury. Als moeder van Nennevanck PP staat te boek J-Lovanck PP (v.Desperado).

Springkampioen

Het aantal driejarige springmerries welke voorgesteld werden aan de jury in Heerjansdam was met drie een uiterst bescheiden rubriek. Als kampioen van deze fokrichting mocht na de beoordeling opstellen Nolita Du MK gefokt door en geregistreerd bij Mitch Kuijper in Abcoude. De dochter van Bubalu VDL scoorde voor exterieur 75 en voor het springen 80. “Een goed ontwikkelde merrie met een sterke bovenlijn en een lange croupe. Voor haar vermogen konden wij 85 punten kwijt. Springen doet ze met een heel functioneel gebruik van het achterbeen”, aldus de jury. De kampioen kreeg tevens het voorlopig keurpredicaat. Haar moeder is Zires Linde (v.Karandasj).

Bron: KWPN