Indira van het Goorhof aan kop, kampioenstitel voor Highlight

Drie merries konden terugkeren voor het overkampen bij de ‘oudere’ dressuurmerries op de Centrale Keuring van Friesland in Harich. De grootste voorkeur van de jury kreeg de genetisch interessante Indira van het Goorhof (Don Juan de Hus uit Helena van het Goorhof van Gribaldi) van fokker W. Sneijers uit het Belgische Retie, die gefokt is uit Theo Hanzon’s internationale Grand Prix-dressuurpaard. Omdat deze merrie niet uit de provincie Friesland afkomstig is, ontging haar de titel. Die was toen voor de nummer 2: de schimmelmerrie Highlight (v. Romanov).

Over Indira van het Goorhof zei Marian Dorresteijn: “Deze zesjarige, Z2-geklasseerde merrie is royaal ontwikkeld en staat goed in het rechthoeksmodel. Ze beweegt met veel macht, kracht, gemak en lichaamsgebruik.”

Highlight kampioen

Daarmee werd de als tweede geplaatste Highlight (Blue Hors Romanov uit Drambuie ster van D-Day, fokker Yvonne Vleeshouwers-Hermens uit Weert) van Jessica Snijder kampioene van Friesland. “Deze zeer goed ontwikkelde schimmelmerrie heeft een prachtige voorhand en sterke bovenlijn. Ze stapt ruim en draaft lichtvoetig. Ten opzichte van haar voorganger zou ze nog iets actiever mogen in het achterbeen.”

Beweging bij nummer 3

De zich in beweging sterk opwaarderende Jodea P (Desperado uit Bodea N elite IBOP-dres d-oc van Florencio, fokker R. Prins uit Augsbuurt) van M. Holwerda uit Drachtster Compagnie eindigde als derde. Ze heeft een hele aansprekende voorhand en neerwaartse romprichting. In beweging valt ze op met haar goede beentechniek en kracht vanuit de achterhand. Met een IBOP van 80 punten heeft ze ook onder het zadel al haar functionaliteit bewezen.

Schimmelmerrie voor fokkerij

De kampioensmerrie Highlight werd door Jessica Snijder gekocht toen ze specifiek op zoek was naar een schimmelmerrie voor de fokkerij en sport. “Ik wilde heel graag een goede schimmelmerrie voor de fokkerij. Toen we bij Highlight gingen kijken overtuigde ze me niet direct, maar ik had Kim Pernilla Alta meegenomen om haar voor te rijden en toen zagen we hoeveel talent ze heeft. En was de koop snel rond!” Met deze amazone liep de merrie in een jaar tijd naar het sportpredicaat, en wordt ze nu voorbereid op de Lichte Tour.

Embryotransplantatie

“Ze pakt het allemaal heel makkelijk op, en hoewel het mijn doel is om Highlight in te zetten voor de fokkerij ga ik nu eerst kijken hoe ver ze kan komen in de sport. Als ze volgend jaar als zevenjarige Lichte Tour loopt is dat voor de fokkerij natuurlijk een grote meerwaarde. En vanwege de sport wil ik haar volgend jaar via embryotransplantatie gaan inzetten voor de fokkerij. Twee weken geleden werd ze op de stamboekkeuring ster, en vandaag is ze elite geworden. Dat vind ik met oog op de eventuele verkoop van toekomstige veulens ook groot pluspunt”, besluit Jessica Snijder.

