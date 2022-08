Informatiekeuring: Las Vegas-dochter Sintra SV meest opvallende kruisingsproduct

Negen kruisingsveulens verschenen vandaag in de baan voor het oog van Jean Bemelmans en Bert Rutten. De laatste voorzag ze van een toelichting. De veulens werden niet geplaatst, maar wel werd het meest aansprekende veulen naar voren geroepen. Dat was Sintra SV, een dochter van Las Vegas uit Bitola (v. Vicoso Da Broa) gefokt en geregistreerd bij Hester Bischot uit Dalen.

Sintra SV werd omschreven als een hoogbenig en zeer charmant veulen met een elegante en lichtvoetige manier van bewegen, met voldoende kracht en afdruk en een mooie zelfhouding.

For Ferrero-dochter

In de tweede groep, jaarlingen en tweejarigen, werd als beste aangemerkt Renoire DBD, een dochter van For Ferrero uit Sorpresa XXXV. Uit deze merrie verschenen vandaag maar liefst vijf nakomelingen in de baan. Renoire DBD werd toegelicht als een rassige jaarling, die lichtvoetig en met afdruk draafde en daarbij steeds een mooie houding liet zien. Ze is gefokt bij Miranda Nouwens uit Mussel.

Enthousiast over initiatief

In de rubriek drie jaar en oudere register A ging Odazzi DBD aan kop. Hij is weliswaar nog iets overbouwd, maar daarbij ruim voldoende ontwikkeld en liet een lichtvoetige maar ook sterke manier van bewegen zien. Daarbij toont hij veel uitstraling. Miranda Nouwens fokte hem en inmiddels heeft hij een nieuwe eigenaresse, die zo enthousiast was over het initiatief van vandaag dat ze maar al te graag ook kwam.

Iberische hengst uit KWPN-moeder

Na de register A-nakomelingen: een KWPN-hengst uit een Iberische moeder, verschenen er nog twee register B-nakomelingen (van een Iberische hengst uit een KWPN-moeder) voor de jury. Het veulen Sophia DS was er één van. Haar vader is Traje de Centurion en komt uit stermerrie Carona (v. Johnson). Ze is gefokt en geregistreerd bij D.C.J. Spijker in Zeerijp. Volgens de jury: “Een bijzonder aansprekend veulen, een fractie beknopt, maar wel met een heel lichtvoetige draf, een makkelijke galop en een hele fijn manier van stappen. Daarna Rafa Reina de Susaeta, de laatste deelnemer aan de informatiekeuring. Een voldoende ontwikkelde merrie, die nog wat overbouwd was en dat was terug te zien in de beweging. Dat kan over een jaar natuurlijk heel anders zijn.

Grand Prix-hengst Gallito

Naast de keuring kwam de tienjarige Lusitano Gallito in de baan, een veelzijdige valkkleurige hengst. Al uitgebracht in de Grand Prix-dressuur en ook Nederlands kampioen Working Equitation. Daarover vertelt Bert Rutten: “Hij laat een goede activiteit zien en zijn achterbeen treedt echt onder. Je ziet ook meteen zijn natuurlijke aanleg als hij een paar passen piaffe laat zien.” Jean Bemelmans: “Dit paard heeft het bekende Iberische karakter; altijd ijverig en zijn best willen doen. Voordeel is dat ze van nature ook beter tegen de hitte kunnen.”

Muisstille aanleuning

Rutten vervolgt: “Wat bij dit paard ook opvalt is de muisstille aanleuning en dat is iets wat je terugziet bij de meeste Iberische paarden. Een stille aanleuning is natuurlijk wat we het heel graag willen zien; met zo min mogelijk inbreng het zo makkelijk mogelijk eruit laten zien.”

Hester Bischot met de Lusitano hengst Gallito. Foto: Mirjam Hommes

