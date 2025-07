Instromen KWPN verrichtingsonderzoek via Pavo Cup of Van Santvoort Makelaars Cup

De weg naar een KWPN dekbrevet gaat al lang niet meer uitsluitend via de hengstenkeuring en vervolgens het verrichtingsonderzoek. Er zijn tegenwoordig legio mogelijkheden om een hengst goedgekeurd te krijgen en één van die routes voor vier- tot en met zesjarige dressuurhengsten is deelname aan de Pavo Cup. Vier- tot en met zevenjarige springhengsten kunnen zich via de Van Santvoort Makelaars Cup selecteren voor deelname aan het verrichtingsonderzoek. Ook dit jaar kunnen hengsten hiervoor weer aangemeld worden.

De beoordeling start met een keuring op de harde bodem, waarbij exterieur, correctheid van het fundament, stap en draf worden beoordeeld. Dit gebeurt op de eerste dag dat de hengst in actie komt in zijn leeftijdsrubriek. De startlijsten worden zo ingedeeld dat alle aangemelde hengsten voor de selectie ook op dat moment worden voorgesteld. Maakt de hengst in dit eerste onderdeel een overtuigende indruk en is hij foktechnisch interessant, dan mag hij deelnemen aan de volgende rubriek. De beoordeling op de harde bodem telt daarbij mee in de afweging.

Deelnamevoorwaarden Pavo Cup

Hengsten die willen meedingen naar een klassering in de Pavo Cup, moeten via een voorselectie zijn geplaatst. Voor hengsten die uitsluitend deelnemen in het kader van de hengstenselectie is dat niet verplicht. Zij rijden dan hors concours en krijgen geen punten. In de praktijk betekent dit dat een hengst zich kan kwalificeren voor een volgende ronde van de competitie, maar niet voor de hengstenselectie, of juist andersom: een hengst met een foutje teveel om zich te plaatsen, kan toch worden aangewezen voor de hengstenselectie.

Hors Concours

Ook hengsten uit het hoofdboek van een door het KWPN erkend stamboek kunnen deelnemen aan de hengstenselectie, maar niet aan het kampioenschap zelf. Datzelfde geldt voor hengsten die buiten de reguliere registratiemogelijkheden vallen, maar wel binnen de dressuur- of springrichting passen. Na goedkeuring door het Algemeen Bestuur mogen ook zij deelnemen, uitsluitend in het kader van de hengstenselectie en eveneens hors concours.

Exterieurkeuring

Voor springhengsten zijn er rubrieken voor vier- tot en met zevenjarigen. Voor dressuurhengsten zijn er rubrieken voor vier- tot en met zesjarigen. Wordt een hengst op basis van zijn prestaties aangewezen voor het verrichtingsonderzoek, dan volgt aansluitend een exterieurkeuring aan de hand. Voor deelname aan het najaarsonderzoek moet aan alle veterinaire eisen zijn voldaan. Aanmelden voor de hengstenselectie via de Van Santvoort Makelaars Cup of Pavo Cup kan tot 20 juli per e-mail via [email protected].

KWPN Kampioenschappen

Op woensdag 30 juli gaat de Van Santvoort Makelaars Cup van start in Ermelo, waar de beste jonge springpaarden van het land zich meten. Deze competitie gaat verder op donderdag 31 juli, wanneer ook de halve finales van de Pavo Cup voor jonge dressuurpaarden plaatsvinden. Op vrijdag 1 augustus staat de Nationale Merrie- en Veulenkeuring op het programma. Hier schitteren de beste merries en veulens uit het hele land, en worden tevens de nieuwe Fokkers van het Jaar gehuldigd. De finales van zowel de Van Santvoort Makelaars Cup als de Pavo Cup vinden plaats op zaterdag 2 augustus, met een spectaculaire afsluiting van het sportieve gedeelte van de kampioenschappen. Tot slot verzamelen de liefhebbers van tuigpaarden zich op vrijdag 9 augustus in Lunteren voor de Nationale Tuigpaardendag.

