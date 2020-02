Iron Spring Farm koopt KWPN-hengst Lowlands

Iron Spring Farm kondigde met trots op hun website aan dat de stal de nieuwe eigenaar is van de goedgekeurde KWPN-hengst Lowlands (v.Millenium x Donnerball), reservekampioen in 2019.

De toevoeging van Lowlands betekent voor Iron Spring Farm een lange zoektocht naar een jonge hengst met de juiste mix voor sport en fokkerij. Bij zijn testen roemde het KWPN de zwarte hengst om zijn betrouwbaarheid, concentratie onder het zadel en werkbereidheid.

‘We zijn heel blij’

“We zijn heel blij dat Lowlands zich bij de Iron Spring Farm-familie gaat voegen,” reageert Meghan de Garay, fokmanager bij Iron Spring Farm. “Hij is een mooie, rijdbare hengst met prachtige bloedlijnen. Hij heeft veel Duits bloed, wat betekent dat hij een belangrijke rol kan spelen in de Nederlandse fokkerij als bloed verfrisser omdat hij volledig vrij is van Jazz, Ferro en Flemmingh.”

Hengstentest

Lowlands behaalde zeer goede scores op de verrichtingsonderzoek met een score van niet minder dan 8.5 in elke categorie en een totaal van 87.5 punten. Hoogtepunten waren 9.5 voor de stap, 8.5 voor draf, galop, elasticiteit en balans en een 9 voor rijdbaarheid en houding.

Lowlands blijft in Nederland voor de fokkerij en blijft onder het zadel van Dinja van Liere. De bemiddeling van Lowlands is door Reesink Horses gerealiseerd.

Hengstenarsenaal

Met Lowlands heeft de Iron Spring Farm weer een kwaliteitsvolle hengst toegevoegd aan hun arsenaal. Roemer, Contango, Rampal, Sir Sinclair, Florianus II en nu dus Lowlands behoren tot de hengsten die Iron Spring Farm beschikbaar maakt aan Noord-Amerikaanse fokkers.

Bron: Iron Spring Farm/Horses.nl