Jan Bocken krijgt Nimmerdor-trofee voor Dana Blue

Door middel van een mooie video met daarin Maikel van der Vleuten en mede-eigenaar Marta Ortega werd er vandaag op de online KWPN Hengstenkeuring stil gestaan bij de verkiezing van Dana Blue (Mr. Blue x Hemmingway) tot Paard van het Jaar. De zeer succesvolle merrie verdiende veruit de meeste publieksstemmen in de springrichting.

In de video liet Dana Blue onder haar ruiter en mede-eigenaar Maikel van der Vleuten zien wat haar zo bijzonder maakt, want ze is tot op het hoogste niveau al een echte winnaar gebleken. Zowel haar ruiter als mede-eigenaar Marta Ortega spraken hun dank uit voor de welverdiende titel die hun Dana Blue verdiend heeft.

Mooie onderscheiding

Maikel van der Vleuten: “Deze onderscheiding is heel mooi voor Dana Blue en het gehele team, en dat begint bij de fokker familie Bocken. Dana Blue heeft een fantastische instelling, een echte vechtersmentaliteit en al een mooie lijst van goede prestaties.”

Marta Ortega

In 2019 nam Van der Vleutens sponsor Marta Ortega het deel van Dana Blue’s fokkers over, waarmee Stal Van der Vleuten en Ortega samen eigenaar werden. Ook zij spreekt in superlatieven over de Mr. Blue-dochter. “Ik ben heel trots dat Dana Blue deze titel heeft gekregen, ze heeft hem ook echt verdiend! Het is een mooi voorbeeld waar toe goede samenwerking kan leiden.”

Enorme eer

Fokker Jan Bocken kwam naar de studio in Ermelo, waar Charlotte Dekker hem de Nimmerdor-trofee overhandigde. “Het was een mooie verrassing toen we hoorden dat Dana Blue deze titel heeft gekregen. Natuurlijk hadden we er wel hoop op en gelukkig hebben al onze vrienden en andere liefhebbers massaal op haar gestemd. Het is ons grote geluk dat Dana Blue, die als jong paard echt een lastig karakter had, bij Maikel van der Vleuten in de allerbeste handen terecht is gekomen. Vanaf de eerste keer dat hij haar probeerde heeft hij vol geloof in haar gehad en daardoor heeft hij ook heel veel geduld met haar gehad. Dat heeft nu volledig zijn vruchten afgeworpen en ik vind het een enorme eer om hier nu als fokker deze trofee in ontvangst te mogen nemen.”

Bron: KWPN