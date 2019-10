Jan Pen volgt Van Woudenberg op in HK-commissie Gelders Paard

In november 2019 is Reijer van Woudenbergh aftredend als lid van de Hengstenkeuringscommissie Gelders paard en niet meer verkiesbaar vanwege het bereiken van de maximale termijn. Jan Pen wordt zijn opvolger. "Jan Pen past met zijn praktijkervaring uitstekend in het team met Marloes van der Velden en Arie Hamoen. Zowel kennis van sport als van fokkerij is ruimschoots aanwezig in de commissie", aldus het KWPN over deze benoeming.