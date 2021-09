Jan van Boven neemt afscheid van topmerrie Oronia (25)

De Lichte Tour-merrie Oronia (Jazz x Ulft) van fokker Jan van Boven is op 25-jarige leeftijd overleden. Oronia werd door Madeleine Witte-Vrees op Lichte Tour-niveau uitgebracht en tekende voor het moederschap van de Grand Prix-paarden Vontango B en Christon B, de goedgekeurde hengsten Don Tango B en Antango du Feuillard en de aangewezen Kostolany B. De merrie werd hoefbevangen en liep daardoor ataxie op. Afscheid nemen van de merrie was voor Van Boven een heel moeilijke beslissing.

Van Boven fokte twee veulens uit Oronia alvorens ze de sport inging. De eerste, Uronia, werd verkocht. Haar volle broer Vontango B hield Van Boven samen met Nico Witte aan. Hij werd – net zoals zijn moeder – door Madeleine Witte-Vrees opgeleid. “Ik ging iedere wedstrijd bij ze kijken en het was altijd een feest. In 2010 werd hij Nederlands kampioen Lichte Tour, zowel indoor als outdoor. Twee jaar later werd hij Nederlands kampioen in de Zware Tour en opgenomen in het A-kader voor de Olympische Spelen in dat jaar in Londen. Helaas kreeg hij amper een maand na zijn overwinning in de Grand Prix zo’n ernstige koliekaanval, dat hij niet meer te redden was. Een enorm verlies”, vertelt Van Boven.

Grand Prix-paarden tot goedgekeurde hengsten

Na haar periode aan de sport, waar wegens een blessure vroegtijdig aan einde aan kwam, bracht Oronia haar fokker nog elf veulens. Daaronder Christon B (Grand Prix onder Mark van de Donk), de bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde Antango du Feuillard (int. young riders onder Maria Mejlgaard Jensen), de KWPN-goedgekeurde Don Tango B (int. junioren onder Maud de Bruijn en Evi van Rooij), Pavo Cup-finalist Haley B en de aangewezen Kostolany B. De hengst werd reservekampioen op de KWPN Hengstenkeuring 2018.

Laatste nafok

Het laatste veulen van Oronia werd in 2019 geboren. Deze nu tweejarige merrie van Just Wimphof kreeg van haar fokker een wel heel toepasselijke naam mee: Oronia B. Via ICSI wordt er volgend jaar nog een veulen van Dante Weltino uit Oronia verwacht en bij haar dochter Haley B verwacht Van Boven via een draagmerrie een veulen van Totilas.

