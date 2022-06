Jean Dresen Limburgs Fokker van het Jaar

Helemaal als een verrassing kwam het niet, maar de terechte onderscheiding werd wel volop gewaardeerd door Jean Dresen die op de Centrale Keuring van Limburg werd gehuldigd als Fokker van het Jaar. "Ik had er stiekem wel een beetje op gehoopt om hier eens gehuldigd te worden en vind het een prachtige waardering. En ik ben blij dat de kinderen en kleinkinderen erbij aanwezig zijn."

Uit de fokkerij van Jean Dresen uit Valkenburg zijn al heel wat internationaal sterk presterende springpaarden voortgekomen en dit jaar werden twee hengsten uit zijn fokkerij aangewezen voor het verrichtingsonderzoek, waaronder premiehengst Oska JDV (v. Cape Coral RBF Z). Met dank aan Stal Hendrix werd zowel Oska JDV als de eveneens aangewezen Oral JDV (v. Cape Coral RBF Z) gepresenteerd tijdens de huldiging van Jean Dresen als Fokker van het Jaar.

Stiekem gehoopt

Samen met zijn vrouw Maria werd Jean Dresen gehuldigd in bijzijn van zijn familie. “Dit had ik altijd al eens gehoopt mee te maken, echt super”, reageert de gepassioneerde fokker. “Qua fokkerij heb ik me altijd als doel gesteld om een goedgekeurde hengst en een Olympisch springpaard te fokken. Met de twee aangewezen hengsten dit jaar zijn we goed op weg en dat Olympische paard gaat er hopelijk ook nog eens komen. De hengstenkeuzes maak ik in overleg met Paul Hendrix, dankzij hem heb ik ook deze goede fokmerries in handen gekregen. Je komt niet zo makkelijk aan goede bloedlijnen en op deze manier werkt het heel goed. Als hij onze paarden koopt, weet je ook dat ze een kans gaan krijgen. Ik had er stiekem wel een beetje op gehoopt om hier eens gehuldigd te worden als fokker van het jaar, ik vind het een prachtige waardering en ben blij dat de kinderen en kleinkinderen erbij aanwezig zijn. We moeten straks nog een heel stukje rijden terug naar Zuid-Limburg maar reken maar dat we onderweg een keer gaan stoppen om hier even bij stil te staan en het glas te heffen!”

Meerdere stammen

De 69-jarige fokker fokt met meerdere stammen al meer dan dertig jaar paarden en heeft 135 paarden bij het KWPN geregistreerd. Met de van Paul Hendrix gekochte N-Aldato-dochter Aberlina bouwde hij een prestatiegerichte fokkerij op, zo staat zij aan de basis van zeer succesvolle internationale springpaarden als Dino (v. Vingino), Barino (v. Larino), Elina (v. Carambole) en Golia (v. Bustique). Met de eveneens van Hendrix gekochte merrie Cantate Z (v. Calvin Z) fokte Jean Dresen onder meer de extreem succesvolle Tangelo van de Zuuthoeve-dochter Dagma, waarmee Emma en Alicia Bocken meerdere titels en medailles wonnen.

Bron: KWPN