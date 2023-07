Jenneke Smit en Sjaak van der Lei nieuw in Fokkerijraad Springen

De Fokkerijraad Springen van het KWPN was door vertrek van verschillende leden uitgedund tot een viertal: Doede de Jong, Theo Sieling, Jeroen Smak en Peter van Wegen. Inmiddels is de Fokkerijraad weer compleet met zes leden: Jenneke Smit en Sjaak van der Lei zijn onlangs toegetreden. Dat meldt niet het KWPN zelf, maar de facebookpagina van de KWPN Regio Limburg.

“Als hippisch journaliste en fokker volgt Jenneke Smit de ontwikkelingen in de springsport en -fokkerij op de voet én draagt ze het KWPN een warm hart toe”, schrijft KWPN Limburg over de benoeming van Smit.

Sjaak van der Lei staat ook midden in de wereld van de fokkerij. Voorheen verdiende Van der Lei zijn boterham als springruiter, inmiddels is fokkerij zijn verdienmodel. En dat in de breedste zin van het woord: als fokker, hengstenhouder, veilingorganisator en handelaar (niet alleen in paarden maar ook sperma en embryo’s). Samen met vriendin Jenny Toes runt van der Lei StuDutch.

