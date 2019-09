Johan Hamminga in HK-commissie dressuur

Johan Hamminga wordt de opvolger van Reijer van Woudenberg in de hengstenkeuringscommissie dressuur. In november 2019 is Reijer van Woudenbergh aftredend als lid van de Hengstenkeuringscommissie Dressuur en vanwege het behalen van de maximale benoemingstermijn niet meer herkiesbaar. De Ledenraad ging akkoord met de voordracht van het Algemeen Bestuur om Johan Hamminga te benoemen als lid van de Hengstenkeuringscommissie Dressuur voor een periode van drie jaar. Dat meldt het KWPN vandaag.

Deze voordracht is gebaseerd op de door de Fokkerijraad Rijpaard opgestelde profielschets. De Fokkerijraad Rijpaard staat achter de voordracht van Johan Hamminga. Johan Hamminga (1952) is eigenaar van Stal Hamminga in Elspeet. Met zijn praktijkervaring past hij uitstekend in het team. Zowel kennis van sport als van fokkerij is ruimschoots aanwezig in de commissie. Johan Hamminga hoopt met zijn kennis en ervaring bij te kunnen dragen aan een goede hengsten­keuze voor de toekomst. Hamminga is benoemd van november 2019 tot november 2022.

Tuigpaardencommissie

Johan Hamminga blijft de komende periode nog voorzitter van de hengstenkeuringscommissie Tuigpaard. Met de benoeming van Hamminga in de rijpaardencommissie komt er straks wel weer een vacature vrij in de tuigpaardencommisie.

Bron: KWPN