Johan Knaap stapt naar de accountantskamer

Oud-KWPN-directeur Johan Knaap is nog niet klaar met zijn oude werkgever. Hij heeft het nu gemunt op de accountants die het vermeende niet-integer handelen van zijn voormalig mede-directeur Emiel Nijhoff onderzochten.

In de ontslagprocedure beschuldigde Johan Knaap zijn mededirecteur van niet-integer handelen. Een forensisch onderzoek van accountantskantoor BDO pleitte Nijhoff vrij, een oordeel dat zowel door de kantonrechter in beide ontslagprocedures als door de rechter in het hoger beroep van Johan Knaap tegen diens ontslag werd overgenomen.

Accountantskamer

Knaap diende eerder een klacht in bij de Accountantskamer over de accountant van het KWPN. In die zaak oordeelde de Accountantskamer in april dat de schijn van belangenverstrengeling onvoldoende werd vermeden. Ook deed de accountant te weinig onderzoek naar aanwijzingen voor fraude en nam hij een onjuiste verklaring op in het accountantsverslag.

De accountant werd berispt.

Forensisch onderzoek BDO

Nu heeft Knaap zich gericht op de accountants van BDO die forensisch onderzoek verrichten. Dat onderzoek werd gebruikt in de ontslagprocedure van Knaap. Iets waar de BDO-accountants overigens niet over te spreken waren. “De vereniging is hierop ook aangesproken.”

Volgens de accountants is het onderzoek ‘eerlijk, integer en zorgvuldig uitgevoerd’.

Over ongeveer 15 weken volgt het oordeel van de tuchtrechter.

Bron: Horses.nl / accountweek.nl