Johan Knaap vangt bot bij het Hof

De kantonrechter van de Rechtbank Gelderland deed oktober vorig jaar uitspraak in de ontbindingsprocedure tussen het KWPN en voormalig directeur Johan Knaap. Zijn ontslagvergoeding bleef daarbij beperkt tot een ton, terwijl Knaap aanzienlijk meer had geëist. Tegen die uitspraak ging Knaap dan ook in beroep, maar ook bij het Hof ving hij bot. De uitspraak van de kantonrechter werd gisteren door het Gerechtshof bekrachtigd.