Jonge springmerries gescoord in Etten Leur: ‘Veel wedstrijdpaarden nooit beoordeeld’

In Etten Leur vond Jumping Jong West Brabant plaats. Cor Loeffen en Luuk Smetsers beoordeelden de vierjarige paarden. Eén merrie werd opgenomen in het stamboek en direct keur verklaard. "Het merendeel van de wedstrijdpaarden wordt nooit beoordeeld. Het is jammer dat ze niet voor stamboekopname en graadverhoging komen."

Cor Loeffen was naar Brabant afgereisd om daar de jonge springpaarden te beoordelen. “Wij hebben de paarden beoordeeld en lineair gescoord voor het stamboek. De reden dan wij dit doen is om meer gegevens te krijgen over de vererving van de hengsten. Voorheen zagen we in ieder geval de merries nog wel op de stamboekkeuringen, maar dat is helemaal verschoven. Het merendeel van de wedstrijdpaarden worden helemaal niet beoordeeld. Op deze manier kunnen we de gegevens in de database toch nog wat uitbreiden.”

Meerdere merries komen in aanmerking voor ster

Ondanks dat er wel een tiental merries is beoordeeld die op basis van de beoordeling op het springen in aanmerking zou komen voor de ster, werd slechts één merrie aangeboden voor stamboekopname en graadverhoging. Loeffen: “Eigenlijk jammer, maar we bewaren de gegevens en kijken of de mensen de merries alsnog willen aanbieden voor een exterieurkeuring.” De Grandorado TN-dochter Mint (uit Crisp elite sport-spr PROK van Corland, fokker A. van der Veeken uit Oude-Tonge werd met louter 8-en en twee keer een 7,5 voor het springen en 75 punten voor exterieur opgenomen en direct keur verklaard. “Deze verrichting telt hetzelfde als een IBOP of een EPTM. De paarden hoeven daar dus niet meer voor terug te komen. Deze merrie, die werd gereden door Danny Willems, is dus nu in één keer keur.”

