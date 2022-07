JongKWPN pakt twee prijzen op WK Young Breeders

Op het WBFSH World Championship for International Young Breeders vielen de JongKWPN'ers tweemaal in de prijzen. Bij de senioren ging Eline Pouw met de winst aan de haal in de discipline 'beoordelen van vrijbewegen en vrijspringen' en junioren-deelneemster Nikki Klaaskate bemachtigde de tweede plaats in het onderdeel 'exterieur beoordelen'.