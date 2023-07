Joop van Uytert Fokker van het Jaar dressuur in Gelderland

Dat Joop van Uytert met zijn hengsten een enorme positieve invloed heeft op de Nederlandse en internationale dressuurpaardenfokkerij staat buiten kijf. Maar een titel voor Hengstenhouder van het Jaar is er niet in Nederland. Wel die van Fokker van het Jaar en die titel kreeg Van Uytert, zelf op kleine schaal ook fokker (vaak samen met klanten), vandaag op de Centrale Keuring in Gelderland.

Joop van Uytert fokte zelf of in samenwerking met andere eigenaren vier goedgekeurde dressuurhengsten: For Gribaldi (samen met Ab Barneveld), In Style, Number Two (samen met wijlen Gerrit en Anne Marie van Esterik) en One Million (samen met M.J.H. Gotink) en daarnaast nog een keur aan geweldig presterende keurings- en sportpaarden, zoals bijvoorbeeld Haute Couture (v. Connaisseur), die Van Uytert samen met Albert Drost fokte.

Van Uytert was niet helemaal verrast in Ermelo: “Eigenlijk wist Renate het lang stil te houden, maar gisteravond stond een paar hengsten met ingevlochten staarten op stal en mijn schoonouders hadden een vrachtwagentje bij ons geparkeerd met een of andere vage smoes. Ik had al wel bedacht dat ik het maar zo eens zou kunnen worden. Ik ging vandaag hierheen zonder verwachtingen, maar toen ik werd opgeroepen vond ik het wel heel leuk!”

Joop van Uytert met vrouw Renate van Uytert en In Style Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Bron: KWPN/Horses.nl