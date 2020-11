Just Wimphof en Apardi topleveranciers eerste bezichtiging

De groepsindeling van de eerste bezichtiging op het KWPN-centrum in Ermelo is bekend gemaakt. Deze vindt plaats van 26 november tot en met 10 december. Er wordt gestart met de dressuurhengsten, gevolgd door de Gelderse en de springhengsten. De nakeuring voor de springhengsten wordt gehouden op 10 december en voor de dressuurhengsten op 17 december.

In totaal zijn er bijna 500 hengsten aangemeld voor de eerste bezichtiging. De bijna 300 dressuurhengsten zijn verdeeld over de dagen donderdag 26 november tot en met woensdag 2 december. Op donderdagavond 3 december komen de zeven Gelderse hengsten in de baan. En van donderdag 3 tot en met woensdag 9 december zijn de ruim 200 springhengsten dressuurhengsten aan de beurt.

Livestream

Bij de eerste bezichtiging is geen publiek toegestaan, maar zowel het straatje als de verrichting in de couloir is wel live te volgen via de livestream op KWPN.tv.

Vaderdieren

Bij de springhengsten domineert Apardi als vaderdier met zeven nakomelingen die deelnemen aan de eerste bezichtiging. Bij de dressuurhengsten is Just Wimphof topleverancier met vijftien nakomelingen die meedoen aan de eerste bezichtiging. Bij de Gelderse hengsten is de hengst Edmundo dubbel vertegenwoordigd, verder hebben alle deelnemende hengsten een andere vader.

Eerste jaargang

Ook jonge goedgekeurde hengsten zijn goed vertegenwoordigd in de eerste bezichtiging. De zesjarige hengsten Jardonnay VDL en Justice HL, beide in het voorjaar van 2017 goedgekeurd, hebben allebei drie nakomelingen meelopen. De eerder genoemde zesjarige dressuurhengst Just Wimphof is hoofdleverancier met vijftien nakomelingen die meedoen aan de eerste bezichtiging. Just For You laat van zich horen middels drie zonen.

Paard verkopen bij eerste bezichtiging

De eigenaren van de hengsten in de eerste bezichtiging kunnen bij het KWPN aangeven wanneer hun hengst te koop is.

KWPN Online Stallion Auction

Na het succes van vorig jaar vindt in december de derde KWPN Online Stallion Auction plaats: de online veiling voor eerstebezichtigingshengsten. Deelname is mogelijk voor alle hengsten die deelnemen aan de eerste bezichtiging, ongeacht of ze worden doorverwezen naar de tweede bezichtiging. De hengsten die in deze veiling onder de hamer komen hebben allemaal een volledige veterinaire sportkeuring ondergaan, zowel röntgenologisch als klinisch.

