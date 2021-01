Just Wimphof en Ibolensky topaanvoerders tweede bezichtiging

Van 2 tot en met 6 februari staat de online KWPN Hengstenkeuring op het programma, waarin een vervolg wordt gegeven aan de selectie van de in 2018 geboren dressuur- en springhengsten. Bij de dressuurhengsten is Just Wimphof (De Niro x Riccione) hoofdleverancier, bij de springhengsten is dat Ibolensky (Cornet Obolensky x Contender).

Bij de dressuurhengsten is Just Wimphof met tien zonen de grote hoofdleverancier. Met vijf zonen tonen ook Franklin en Painted Black een eigen collectie zonen, evenals Totilas, Desperado en Indian Rock die ieder met vier zonen present zullen zijn in de tweede bezichtiging.

Springhengsten

Bij de springhengsten heeft de Cornet Obolensky-zoon Ibolensky een sterke indruk gemaakt door al zijn vier in de eerste bezichtiging gepresenteerde zonen geselecteerd te krijgen voor de tweede bezichtiging. Ook topvererver Tangelo van de Zuuthoeve en de KWPN-erkende hengsten Quabri de L’Isle en Apardi kregen ieder meerdere (3) zonen geselecteerd. Met datzelfde aantal zonen zijn ook de stempelhengsten Diamant de Semilly en Cornet Obolensky alsook de in opkomst zijnde vererver Cohinoor VDL goed vertegenwoordigd.

88 dressuur- en 93 springhengsten

In totaal worden er 88 dressuur- en 93 springhengsten verwacht op de KWPN Hengstenkeuring.

Programma

Bron: KWPN